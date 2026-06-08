TAS reduce a 15 meses sanción por dopaje del centrocampista boliviano Céspedes

FOTO ARCHIVO-El centrocampista de Bolivia Boris Cespedes (16) controla el balón contra Panamá en la primera mitad durante un partido de la fase de grupos de la Copa América 2024

El ​internacional boliviano Boris Céspedes ha visto reducida su suspensión por una infracción ‌de las normas ‌antidopaje de dos años a 15 meses, después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) estimara parcialmente su recurso contra una resolución de la FIFA, informó el lunes la entidad.

Céspedes, que ha jugado en ​el club suizo ⁠Yverdon-Sport y en la selección de ‌Bolivia, dio positivo por acetazolamida -un diurético ⁠y agente enmascarante prohibido- ⁠tras un control antidopaje en competición tras el partido de clasificación para el Mundial de ⁠Bolivia contra Uruguay el 25 de ​marzo de 2025, disputado en ‌El Alto.

La comisión disciplinaria ‌de la FIFA impuso al jugador ⁠una sanción de dos años en agosto de 2025.

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El jugador recurrió ante el TAS, alegando que la sustancia había entrado ​en ‌su organismo a través de un medicamento recetado por el personal médico de la selección para tratar el mal de altura mientras se encontraba ⁠gravemente enfermo y era incapaz de verificar lo que le habían administrado.

Tras una audiencia celebrada en enero, un árbitro único del TAS determinó que, aunque Céspedes había cometido una infracción de las normas antidopaje, había demostrado, según ‌el principio de la balanza de probabilidades, que la sustancia probablemente procedía de la medicación recetada.

"En consecuencia, el árbitro único determinó que un período de inelegibilidad de 15 meses ‌es proporcionado y adecuado a las circunstancias de este caso", se indica en el comunicado, ‌que señala ⁠que por lo tanto se modificó la sanción y se dedujo ​el tiempo de suspensión provisional cumplido desde mayo de 2025.

Con información de Reuters