TAS confirma sanciones de la FIFA a México por cánticos homófobos, pero revoca el cierre de estadio

FOTO DE ARCHIVO. México refuerza las medidas para prevenir los cánticos homofóbicos en los partidos de fútbol.

El Tribunal ​de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó el martes las multas impuestas por la FIFA a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) ‌por la entonación de ‌un cántico homófobo por parte de los aficionados, pero anuló el cierre parcial del estadio ordenado en uno de los expedientes disciplinarios.

El TAS dictaminó que la FMF debe pagar multas de 60.000 francos suizos (76.287 dólares) y 80.000 francos suizos tras las apelaciones contra las sanciones de la FIFA derivadas ​de incidentes ocurridos ⁠durante cuatro amistosos internacionales en 2024 ante Bolivia, Uruguay y ‌Brasil, dos de los cuales fueron suspendidos ⁠temporalmente.

Posteriormente, la comisión disciplinaria de la ⁠FIFA multó a la FMF con 60.000 francos suizos y ordenó el cierre del 15% del estadio para el siguiente partido ⁠de México.

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Otro caso derivado de un partido amistoso contra ​Estados Unidos en octubre de 2024 dio ‌lugar a una multa adicional ‌de 80.000 francos suizos.

La FMF apeló ambas decisiones ante ⁠el TAS, alegando que había invertido importantes recursos desde 2015 en esfuerzos por eliminar el cántico y que las sanciones eran ineficaces para prevenir nuevos incidentes.

Tras una vista celebrada ​en Miami ‌en marzo, el panel del TAS revisó las pruebas, incluidas las grabaciones del partido, y concluyó que la conducta fue "masivamente colectiva y mayoritaria" y no un hecho aislado.

El TAS sostuvo que "reconoce la singularidad de la ⁠situación de la FMF, que demostró que se han destinado recursos financieros y esfuerzos significativos" para erradicar esa situación.

Sin embargo, destacó, se constató que la conducta prohibida persiste y que las medidas preventivas no tienen suficiente peso jurídico para eximir a la FMF de responsabilidad.

El panel concluyó que las multas impuestas por la FIFA ‌eran la sanción correcta y proporcionada a la infracción disciplinaria, pero anuló el cierre del 15% del estadio al considerar que se aplicó "un doble criterio injustificado en procedimientos con hechos sustancialmente idénticos".

México se ha enfrentado en repetidas ocasiones a sanciones de ‌la FIFA y la CONCACAF por este cántico, que suele dirigirse a los porteros rivales durante los partidos.

El mes pasado, la FMF ‌lanzó una campaña ⁠instando a los aficionados a dejar de corear el cántico.

México coorganizará el Mundial junto con Estados ​Unidos y Canadá, e inaugurará el torneo contra Sudáfrica el 11 de junio.

(1 dólar = 0,7865 francos suizos)

Con información de Reuters