El impensado pronóstico del astrólogo de River para el Superclásico vs. Boca: "Hace ruido"

El impensado pronóstico del astrólogo de River para el Superclásico

El Superclásico entre River Plate y Boca Juniors que se llevará a cabo este domingo 27 de abril desde las 15.30 en el Estadio Más Monumental ya comenzó a jugarse también en las redes sociales y los tarotistas son protagonistas. Es el caso del astrólogo que sigue la campaña del "Millonario" que ya lanzó su pronóstico para este trascendental partido entre los de Marcelo Gallardo y los dirigidos por Fernando Gago. Por supuesto, con su posteo sorprendió a más de uno.

Por medio de X (ex Twitter), @CanTarot expresó su postura con respecto a este duelo interzonal que jugarán dos de los clubes clasificados a octavos de final del Torneo Apertura y que sin dudas paralizarán al fútbol argentino. Igualmente, ambos irán por la victoria para seguir subiendo en la tabla a una jornada de que culmine la fase inicial. El brujo en cuestión marcó algunos puntos importantes a tener en cuenta sobre el resultado y hasta se animó a decir quién se quedará con los tres puntos en Núñez.

Qué dijo el astrólogo de River sobre el Superclásico contra Boca

"De haber ganador será River Plate, ya que el Sol lo sorprende con muchos momentos a favor y beneficios. A Boca lo tiene El Hermitaño que habla de experiencia. Será un partido de Gago. Con la rueda de la fortuna el empate hace ruido. Ojo River con el VAR. Gana el Millo por 2", escribió el tarotista en la mencionada red social vaticinando que la victoria quedaría en manos del equipo del "Muñeco". De igual manera sucedió horas más tarde con su colega de Boca que coincidió en algunos conceptos.

En una charla con Olé a horas del partido, Giorgio Armas sostuvo que River va a encontrar una fortuna, lamentablemente para los intereses de Boca y que el "Xeneize" tendría que jugar de rojo porque dicho color "está favorecido". Por otro lado, dejó en claro que los de "Pintita" pueden llevarse un empate del Monumental pero tendrán que ser inteligentes aunque "a veces eso no lo tienen con River, no somos ordenados, la pasión nos embarga y queremos salir a matar", añadió. De hecho, no dudó al decir que tienen que romper con eso porque de lo contrario habrá errores claves: "En la astrología sale clarita, alguna boludez vamos a hacer", lanzó.

El historial entre Boca y River en la previa del Superclásico

A lo largo de la historia, Boca y River protagonizaron 263 enfrentamientos oficiales con números que muestran una ligera ventaja para el equipo de La Boca. El conjunto xeneize acumula 92 victorias frente a las 87 del Millonario, mientras que 84 partidos terminaron en empate, estadísticas que reflejan la paridad histórica entre los dos clubes más populares de Argentina.

Boca vs. River por el Torneo Apertura: fecha, horario y antecedentes recientes

El duelo tendrá lugar el domingo 27 de abril del 2025 a las 15.30 en el Estadio Monumental. Se trata de un enfrentamiento que genera gran expectativa, ya que será el primer Superclásico del año en el ámbito local. En la última edición jugada en la cancha de River, el 'Xeneize' se impuso por 3 a 2 con goles de Edison Cavani y Miguel Merentiel por duplicado; Miguel Ángel Borja y Paulo Díaz descontaron para el 'Millonario'.

El último antecedente entre ambos clubes fue el 21 de septiembre de 2024 en La Bombonera, donde River se llevó la victoria por 1-0 con gol de Manuel Lanzini. Aquel triunfo significó la segunda victoria consecutiva de los de Gallardo como visitantes ante Boca. Ahora, el Millonario buscará volver a imponerse como local, algo que no consigue desde 2023.