Boca, sin Cavani y con Giménez tocado: las opciones de Gago para enfrentar a River

Las opciones de Fernando Gago en Boca para reemplazar a Edinson Cavani contra River.

Cuando Boca Juniors comenzaba a definir todos los detalles para enfrentar a River Plate el domingo, aparecieron los problemas. Con la confirmación de la baja de Edinson Cavani por lesión y con Milton Giménez en duda, el entrenador, Fernando Gago, tiene algunas opciones para confirmar la delantera que saldrá desde el inicio en el Superclásico.

El desgarro en el gemelo de Cavani se confirmó el miércoles y automáticamente dejó al uruguayo afuera del partido del Monumental, ya que tendrá como mínimo 21 días de recuperación. Su ausencia, si de por sí ya es un dolor de cabeza por la jerarquía de su figura, se suma a los contratiempos que viene atravesando el equipo en el puesto de centrodelantero.

Giménez, que no jugó ante Estudiantes de La Plata, está rehabilitándose a contrarreloj de un esguince de tobillo y, si bien su presencia ante River no está asegurada, su idea y la del cuerpo técnico es que haga un esfuerzo aunque no llegue al 100% desde lo físico. Ahora bien, si el exjugador de Banfield no llegara a estar entre los titulares, la única opción de área que tiene Gago es Miguel Ángel Merentiel, quien redondeó un buen partido el pasado fin de semana frente al "Pincha".

"La Bestia", entonces, sería uno de los delanteros que estaría desde el inicio y, probablemente, por el centro del ataque. Sin embargo, otra de las dudas es quién o quiénes serían sus acompañantes para sorprender en Núñez, ya que las alternativas son por los costados y no cerca del área, como viene jugando en los últimos partidos el DT.

Una de las posibilidades es que por el exfutbolista de París Saint Germain y Napoli ingrese Exequiel Zeballos. El "Changuito", que fue perdiendo lugar con el correr de las fechas del Torneo Apertura del fútbol argentino, podría jugar al lado de Merentiel para continuar con los cuatro volantes y dos delanteros, o también jugar por los costados y que exista un cambio de esquema.

En caso de que Gago se decida por un cambio de táctica, Zeballos y Kevin Zenón podrían jugar en los extremos, mientras que Milton Delgado, Tomás Belmonte y el chileno Carlos Palacios se dividirían la mitad de la cancha para conformar un 4-3-3, un sistema más arriesgado si se tiene en cuenta los nombres que lo llevarían adelante.

En medio de las especulaciones, el entrenador contará con dos entrenamientos antes del clásico, en los que terminará de pulir detalles y las dudas que, hasta el momento, no fueron disipidas. Ya clasificado a los cuartos de final, Boca no necesita de otro golpe que lo vuelva a tambalear como ocurrió en la Copa Libertadores.

Sin Cavani, la posible formación de Boca vs. River para el Superclásico

Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón; Carlos Palacios, Miguel Ángel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Fernando Gago.

Boca vs. River por el Torneo Apertura: fecha, horario y antecedentes recientes

El duelo tendrá lugar el domingo 27 de abril del 2025 a las 15.30 en el Estadio Monumental. Se trata de un enfrentamiento que genera gran expectativa, ya que será el primer Superclásico del año en el ámbito local. En la última edición jugada en la cancha de River, el 'Xeneize' se impuso por 3 a 2 con goles de Edison Cavani y Miguel Merentiel por duplicado; Miguel Ángel Borja y Paulo Díaz descontaron para el 'Millonario'.

El último antecedente entre ambos clubes fue el 21 de septiembre de 2024 en La Bombonera, donde River se llevó la victoria por 1-0 con gol de Manuel Lanzini. Aquel triunfo significó la segunda victoria consecutiva de los de Gallardo como visitantes ante Boca. Ahora, el Millonario buscará volver a imponerse como local, algo que no consigue desde 2023.