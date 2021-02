Qué es el Super Bowl, cuándo se transmite y dónde verlo

Este fin de semana, se desarrollará uno de los eventos deportivos más importantes del mundo: el Super Bowl, la final de la National Football League (NFL), que la protagonizarán Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs, campeones de la Conferencia Nacional (NFC) y de la Conferencia Americana (AFC) respectivamente. El partido decisivo de fútbol americano será en Estados Unidos y tendrá a millones de espectadores de todas partes del planeta viendo la transmisión en TV.

Dicho evento también será seguido muy atentamente desde la Argentina. Por lo tanto, en El Destape te contamos algunos detalles para que tengas en cuenta a la hora de ver la 55° edición del Super Bowl en la historia. ¿La curiosidad? El espectáculo no sólo será atractivo por lo que significa el partido en cuestión sino también por el show musical y el evento que se caracteriza por ser muy festivo.

Cuándo se jugará el Super Bowl y por dónde ver la transmisión en vivo:

La final de la NLF entre Tampa Bay Buccaneers, comandado por el legendario jugador Tom Brady (cuenta con 6 títulos), y Kansas City Chiefs, que tiene como figura a Patrick Mahomes (cuenta con un título), se desarrollará este domingo 7 de febrero, desde las 20.30 horas de Argentina. Sin embargo, el Super Bowl comenzará a las 19 horas. El canal que se encargará de transmitir en vivo el evento se podrá seguir a través de ESPN.

¿Quién ha ganado más veces el Super Bowl?

Los equipos que más veces pudieron gritar campeón en el Super Bowl son los New England Patriots y los Pittsburgh Steelers. Ambos cuentan con 6 títulos y le sacan tan sólo uno de diferencia a los Dallas Cowboys y los San Francisco 49ers.

Cabe resaltar que el primer Super Bowl se celebró el 15 de enero de 1967, cuando Green Bay le ganó la final a Kansas City Chiefs. Desde aquel entonces, el evento se convirtió en un verdadero clásico y comenzó a adquirir mayor popularidad, reuniendo cada vez más fanáticos de todo el mundo.

¿Cuánto dura el show de medio tiempo del Super Bowl?

El show del medio tiempo del Super Bowl estará a cargo de The Weeknd y tendrá una duración de aproximadamente 12 minutos. Este tramo del evento es uno de los más esperados por el público. De hecho, artistas como Shakira, Michael Jackson, Jennifer López, Bruno Mars, Phil Collins, Paul McCartney, The Rolling Stones, Madonna y Bad Bunny han participado del mismo.

¿Quién va a cantar en el Super Bowl 2021?

Hasta el momento, el único artista confirmado para el Super Bowl es el cantante canadiense The Weeknd. Asimismo, los invitados sorpresas podrían ser Daft Punk, Ariana Grande y Maluma. En tanto, el himno de la ceremonia inaugural lo darán Church y Jazmine Sullivan; mientras que la cantante H.E.R. interpretará la canción "America the Beautiful".