Suecia empata 2-2 con Grecia en amistoso de preparación al Mundial

Por Philip O'Connor
ESTOCOLMO, 4 jun (Reuters) - La selección de Suecia estuvo a punto de lograr una victoria en su último partido amistoso antes del Mundial, pero Grecia marcó en el descuento el jueves para quedarse con un empate 2-2.
El delantero sueco Viktor Gyokeres se incorporó a la selección el miércoles tras la derrota del Arsenal ante el Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones del sábado, y poco más de 24 horas después ya había marcado un gol.
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En el minuto 53, lanzó un tiro libre que rebotó en Vangelis Pavlidis y se coló en la portería, igualando el encuentro tras el gol inicial de Kostas Tsimikas para Grecia al inicio del encuentro.
Ambos equipos realizaron cambios a la hora de juego y Suecia parecía encaminarse hacia la victoria cuando el suplente Taha Ali asistió a Gustav Nilsson para poner el 2-1 en el minuto 69.
Pero un gol en el descuento de Giorgos Masouras arruinó la fiesta sueca, ya que los visitantes finalmente se llevaron un empate a 2-2.
Suecia debutará en el Grupo F del Mundial el 14 de junio contra Túnez, antes de enfrentarse a Países Bajos y Japón.
Con información de Reuters