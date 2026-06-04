Suecia empata 2-2 con Grecia en amistoso de preparación al Mundial

Lazaros Rota de Grecia en acción con Alexander Isak de Suecia

Por Philip ​O'Connor

ESTOCOLMO, 4 jun (Reuters) - La selección de Suecia estuvo a punto ‌de lograr ‌una victoria en su último partido amistoso antes del Mundial, pero Grecia marcó en el descuento el jueves para quedarse con un empate 2-2.

El delantero ​sueco Viktor ⁠Gyokeres se incorporó a ‌la selección el miércoles ⁠tras la derrota del ⁠Arsenal ante el Paris Saint-Germain en la final de la Liga ⁠de Campeones del sábado, ​y poco más de ‌24 horas después ‌ya había marcado un gol.

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En ⁠el minuto 53, lanzó un tiro libre que rebotó en Vangelis Pavlidis y se ​coló en ‌la portería, igualando el encuentro tras el gol inicial de Kostas Tsimikas para Grecia al inicio del ⁠encuentro.

Ambos equipos realizaron cambios a la hora de juego y Suecia parecía encaminarse hacia la victoria cuando el suplente Taha Ali asistió a Gustav Nilsson para poner ‌el 2-1 en el minuto 69.

Pero un gol en el descuento de Giorgos Masouras arruinó la fiesta sueca, ya que los visitantes ‌finalmente se llevaron un empate a 2-2.

Suecia debutará en el Grupo ‌F del ⁠Mundial el 14 de junio contra Túnez, antes ​de enfrentarse a Países Bajos y Japón.

Con información de Reuters