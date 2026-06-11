Sudáfrica está lista para poner a prueba a México en partido inaugural del Mundial, dice Broos

La selección de fútbol de Sudáfrica está preparada para enfrentar la calidad de México ‌y su ventaja de ‌jugar en casa en el partido inaugural del Mundial, aseguró el miércoles el director técnico Hugo Broos, quien insistió en que están listos para luchar por cada balón contra el "equipo más fuerte" del grupo.

Sudáfrica y la selección mexicana se enfrentarán el jueves por ​el Grupo A ⁠en el estadio Azteca en el primer partido ‌del Mundial que coorganizan Estados Unidos, México ⁠y Canadá.

"Practican un buen fútbol, ⁠tienen jugadores muy buenos, capaces de decidir un partido. Y jugar ante 85.000 personas les da un impulso", dijo ⁠Broos el miércoles en conferencia de prensa.

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Broos ​afirmó que Sudáfrica ha realizado un ‌trabajo de preparación exhaustivo sobre ‌México y que no se dejará intimidar por ⁠la ocasión, y añadió que sus jugadores también se han adaptado a la altitud de la ciudad tras llegar con antelación.

"En un grupo como este, es ​muy ‌importante ganar el primer partido. Si no ganas, ya estás en una posición difícil", reconoció el técnico belga.

Tras enfrentar a México, Sudáfrica jugará ante República Checa y Corea del Sur.

Para Sudáfrica, ⁠el encuentro ante México tiene su propio significado. Debutaron en el Mundial de 2010 contra México en Johannesburgo, empatando 1-1 después de que Siphiwe Tshabalala anotara uno de los goles más memorables del torneo.

Broos también jugó para Bélgica en la Copa del Mundo de 1986, donde ‌se enfrentaron a México en la fase de grupos y terminaron en cuarto lugar.

Los anfitriones se enfrentan a Sudáfrica el jueves, aún buscando su primera victoria en un partido inaugural del Mundial después de siete intentos previos.

El ‌centrocampista Teboho Mokoena afirmó que Sudáfrica quiere aprovechar la ocasión al máximo y, al mismo tiempo, darse la mejor ‌oportunidad de alcanzar ⁠la fase eliminatoria.

"Queremos ser competitivos y pasar a la siguiente ronda. Debemos estar aquí ​para disfrutar de la experiencia y cuando regresemos a casa, no debemos irnos con remordimientos", dijo Mokoena.

Con información de Reuters