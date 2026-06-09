Solicitud de revisión de la sanción impuesta a Alpine en Mónaco se tramitará el jueves

Pierre Gasly de Alpine en acción durante la carrera, Fórmula Uno F1, Gran Premio de Mónaco, Circuito de Mónaco, Mónaco, 7 de junio de 2026. REUTERS/Manon Cruz

La ​solicitud de Alpine, propiedad de Renault, para que se revise la decisión de ‌los comisarios que ‌privó a Pierre Gasly de un puesto en el podio del Gran Premio de Mónaco se tramitará el jueves.

La FIA, organismo rector de la Fórmula 1, confirmó en un comunicado el martes que había recibido una ​solicitud de ⁠revisión tras la carrera del domingo.

Un representante ‌del equipo asistirá a una audiencia ⁠virtual el jueves a ⁠las 13:00 hora local.

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En la primera parte de la audiencia se escucharán las pruebas y alegaciones ⁠para determinar si existe un "elemento nuevo, ​significativo y relevante que no ‌estaba a disposición de ‌la parte solicitante en el momento de ⁠la decisión en cuestión".

Se convocará una segunda parte si los comisarios deciden que existe tal elemento.

Gasly terminó tercero en pista, pero ​fue ‌relegado al séptimo puesto tras recibir dos sanciones de cinco segundos por exceso de velocidad en el pit lane.

Las decisiones determinaron que Gasly, uno de los ⁠varios pilotos sancionados por infracciones similares, circulaba a 60,1 y 60,4 km/h cuando el límite era de 60 km/h.

El francés declaró posteriormente que estaba "absolutamente desconsolado" por las sanciones y "porque me arrebataran el sueño de toda una vida de ‌subir al podio en Mónaco por razones que simplemente no puedo comprender".

"Sé que estaba por debajo del límite de velocidad en el pit lane y que activé el limitador mucho antes ‌de la línea", dijo.

"Además, tenemos un margen para que estas situaciones no se pasen, así que ‌solo espero ⁠que lo revisen adecuadamente y nos devuelvan el resultado que todos ​en el equipo merecemos".

La próxima carrera es el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, en España, este fin de semana.

Con información de Reuters