Gnabry, del Bayern, sufre una lesión en el músculo aductor

Amistoso internacional: Suiza contra Alemania

El delantero del Bayern Münich, Serge Gnabry, estará varias semanas ‌de baja por ‌una rotura en el músculo aductor, informó el club este sábado, por lo que el jugador se perderá los partidos del equipo bávaro en la Liga de Campeones ​y la ⁠Copa de Alemania de este mes.

La ‌lesión también podría afectar ⁠a las posibilidades del ⁠jugador de 30 años de formar parte de la selección alemana para ⁠el Mundial que comienza en junio. ​Gnabry fue titular en ‌los dos recientes ‌amistosos internacionales contra Suiza y Ghana ⁠disputados en marzo.

"El FC Bayern de Múnich no podrá contar con Serge Gnabry durante un largo ​periodo", ‌dijo el club en un comunicado. "El centrocampista ofensivo ha sufrido una rotura del músculo aductor del muslo derecho. Así lo ⁠ha determinado el departamento médico del FC Bayern tras realizarle las pruebas pertinentes".

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El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, tiene previsto anunciar su convocatoria para el Mundial el 12 de mayo.

El Bayern, líder de ‌la Bundesliga, aspira al triplete de títulos con la semifinal de la Copa de Alemania en el campo del Bayer Leverkusen el martes y ‌el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones en ‌el campo ⁠del París Saint-Germain el 28 de abril.

Los bávaros pueden ​sellar el título de liga el domingo contra el VfB Stuttgart.

(Reportaje de Karolos Grohmann, edición de Ed Osmond)