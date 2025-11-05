Sevilla vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Liga

El juego entre Sevilla y Osasuna se disputará el próximo sábado 8 de noviembre por la fecha 12 de la Liga, a partir de las 12:15 (hora Argentina) en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Así llegan Sevilla y Osasuna
Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga
Sevilla busca levantarse de su derrota ante Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 7 goles marcados y con 9 en su arco.
Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga
El anterior partido disputado entre Osasuna finalizó en empate por 0-0 ante Real Oviedo. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Logró convertir 4 goles y le han marcado 7.
De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 2 y empató 3 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Osasuna lo ganó por 1 a 0.
El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 13 puntos (4 PG - 1 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 11 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|30
|11
|10
|0
|1
|16
|2
|Barcelona
|25
|11
|8
|1
|2
|15
|3
|Villarreal
|23
|11
|7
|2
|2
|12
|13
|Sevilla
|13
|11
|4
|1
|6
|-2
|15
|Osasuna
|11
|11
|3
|2
|6
|-3
Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 13: vs Espanyol: 24 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Betis: 30 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Valencia: 7 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 13: vs Real Sociedad: 22 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Mallorca: 29 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Levante: 8 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Horario Sevilla y Osasuna, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
- Colombia y Perú: 10:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
- Venezuela: 11:15 horas