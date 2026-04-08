Sevilla vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Liga

El duelo entre Sevilla y Atlético de Madrid correspondiente a la fecha 31 se disputará en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán desde las 16:00 (hora Argentina), el sábado 11 de abril.

Así llegan Sevilla y Atlético de Madrid

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

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Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Real Oviedo. Suma 2 partidos sin ganar y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 11 goles y ha marcado 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

A Atlético de Madrid no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Barcelona. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota y 3 victorias, tiene 8 goles a favor y ha recibido 7 en contra.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 4 triunfos para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 1 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 3-0 a favor de Atlético de Madrid.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 31 puntos (8 PG - 7 PE - 15 PP), mientras que la visita sumó 57 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (17 PG - 6 PE - 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 76 30 25 1 4 51 2 Real Madrid 69 30 22 3 5 36 3 Villarreal 58 30 18 4 8 19 4 Atlético de Madrid 57 30 17 6 7 20 17 Sevilla 31 30 8 7 15 -13

Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga

Fecha 33: vs Levante: 23 de abril - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Osasuna: 26 de abril - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 33: vs Elche: 22 de abril - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Athletic Bilbao: 25 de abril - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Horario Sevilla y Atlético de Madrid, según país