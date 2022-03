El hijo del Kun Agüero quedó en las inferiores de un club de Primera: cuál es

El Kun Agüero se mostró muy orgulloso de que Benjamín empezó a jugar al fútbol en un club de Primera pero también se lamentó por su elección.

Sergio "Kun" Agüero reveló que su hijo Benjamín se probó y quedó en un club de Primera división de Argentina que no es ni Independiente, club del que surgió él, ni Boca, institución de la que el joven es hincha. "Fue porque va su mejor amigo", contó el exfutbolista, que lamentó la decisión que tomó Benjamín de ir a un equipo lejano a sus propias raíces futbolísticas.

Además de hacerse viral en las últimas horas por sus desacertadas palabras sobre las vacunas contra el coronavirus, el Kun Agüero sorprendió a sus espectadores al revelar que su hijo empezó a jugar al fútbol en las inferiores de un club de la Primera división argentina. El ex Barcelona se mostró muy orgulloso de Benjamín pero también reconoció que la buena noticia lo dejó con un gustito amargo.

"Gente, ¿sabían que empezó Benjamín a jugar al fútbol? Arrancó por primera vez a jugar. Jugaba en el barrio y ahora fue a un equipo", comenzó su relato el exjugador, surgido de las inferiores de Independiente de Avellaneda, mientras compartía un stream con Coscu. En ese sentido, el Kun mostró orgulloso a sus seguidores una foto en la que se ve a su hijo con la indumentaria de su nuevo club: "Se fue a probar la semana pasada y me escribió ‘pá, quedé’". Sin embargo, la elección de Benjamín, nieto de Diego Armando Maradona, lo sorprendió ya que no eligió ir a Independiente o Boca Juniors.

El club en el que quedó Benjamín Agüero es nada menos que Tigre, que recientemente volvió a la máxima categoría del fútbol argentino. "Fue a Tigre porque va su mejor amigo", aclaró el Kun sobre la decisión de Benjamín, quien cumplió 13 años hace solo unos días. De todos modos, Agüero dejó en claro su postura respecto al nuevo desafío que encaró su hijo: "Si realmente va a querer jugar y le gusta y ama al fútbol, perfecto, lo banco. Si le da igual y va de hobby, no me va". Además, reconoció que es "bastante exigente y bastante honesto", por lo que le hará saber a Benjamín rápidamente qué piensa de su desempeño.

Las polémicas declaraciones del Kun Agüero contra las vacunas

Mientras debatían con el influencer español Ibai Llanos, el exfutbolista cuestionó la inoculación a pesar de que su amigo le dijo lo contrario. Claro que no está mal que de su opinión al respecto, pero sus dichos mostraron una total desinformación sobre la aplicación de la vacuna y sus efectos.

"¿Vos tuviste Coronavirus?", le preguntó Agüero a Ibai Llanos en pleno vivo de Twitch. La respuesta del español no tardó en llegar: "Cinco veces por lo menos he tenido". Sobre esto, el "Kun" afirmó: "Bueno, yo también. Lo tuve como tres o cuatro veces, así que la vacuna no sirve para un carajo". El influencer le contestó: "No digas eso tío, sí que sirve". Sobre esto, el exjugador disparó de manera polémica: "Bueno sí, pero que se yo. Te estoy diciendo, me agarró Covid al final y supuestamente te cubre... la chota me cubrió".