DT de México descarta del Mundial de Qatar a "Chicharito" Hernández y a Vela

El director técnico de la selección de fútbol de México, el argentino Gerardo "Tata" Martino, descartó definitivamente el martes convocar a Javier "Chicharito" Hernández y a Carlos Vela para la Copa del Mundo de Qatar a pesar del buen nivel que ambos jugadores han mostrado en sus clubes.

El "Tri" -como llaman los mexicanos a su selección- enfrentará a los representativos de Perú y Colombia el 24 y 27 de septiembre en los últimos partidos de preparación antes de que Martino defina la convocatoria para el Mundial que inicia el 20 de noviembre.

"En el caso de Carlos Vela, él hace más o menos tres años y medio me comunicó que prefería no ser convocado a la selección de México y eso no cambió. En el caso de Javier Hernández simplemente me he definido por otros centros delanteros", dijo Martino en conferencia de prensa.

Vela, quien milita en el club Los Ángeles de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, jugó las Copas del Mundo de 2010 y 2018; mientras que Hernández, quien milita en LA Galaxy de la MLS, jugó los Mundiales de 2010, 2014 y 2018, además es el máximo goleador de la selección mexicana.

Para los partidos ante Perú y Colombia, Martino llamó a 31 jugadores, y se espera que de esa lista salga la convocatoria definitiva de 26 elementos que estarán representando a México en Qatar.

"Siendo la última convocatoria hay más chances que de aquí salga la lista definitiva, pero no quiero quitar oportunidades a los jugadores que están afuera. Trataremos de elegir a los 26 que se acerquen más a una idea futbolística y que entendamos que nos puedan dar respuesta en una Copa del Mundo, y tengo claro que voy a ser injusto", apuntó Martino.

"No he hablado con ninguno particularmente de su presencia garantizada en la Copa del Mundo. Faltan algunos días para la designación de la lista definitiva y lo lógico es tener más certezas que dudas", señaló.

En la Copa del Mundo, México integrará el Grupo C donde debutará el 22 de noviembre ante Polonia, cuatro días después enfrentará a Argentina y finalizará la primera fase ante Arabia Saudita el 30 de noviembre.

Con información de Reuters