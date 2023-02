Xavi habló del regreso de Messi al Barcelona y le pasó la pelota: "Depende de él"

Al capitán del seleccionado argentino se le acaba el contrato en junio con el PSG y su futuro podría estar otra vez en Catalunya.

Xavi opinó sobre la posible vuelta de Lionel Messi al barcelona: "Esta es su casa, tiene las puertas abiertas, no puedo decir nada más".

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, se manifestó sobre el posible regreso de Lionel Messi al "Blaugrana" y reveló de quién depende la decisión. El mejor jugador del mundo aún no renovó su contrato con el París Saint Germain y el viaje de su padre a Catalunya acrecentó los rumores.

A falta de poco menos de seis para que finalice la temporada en Francia y cuando el PSG lucha por el torneo local y la UEFA champions League, aún no se sabe cúal será el futuro de Messi. El vínculo del capitán de la Selección Argentina con el equipo parisino finaliza el 31 y, cuando todo indicaba que no habría problemas en su continuidad, las negociaciones entre ambas partes se detuvieron y la chance de retornar al Barcelona cobró más fuerza, algo que no esquivó Xavi.

Qué dijo Xavi sobre el posible regreso de Lionel Messi al Barcelona

En la previa al choque de los octavos de final ante el Manchester United por la Europa League, el excompañero del rosarino se refirió a lo que sueñan los fanáticos del "Culé". "Para Leo esta es su casa, tiene las puertas abiertas, no puedo decir nada más. Es un amigo, estamos en contacto permanente", comenzó diciendo el exmediocampista campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010.

Si bien hace algunos días Matías Messi, uno de los hermanos de Lionel, había atacado al club y Laporta por la manera en la que se había marchado en 2021, el propio presidente salió a calmar los ánimos para apostar a un posible regreso del crack rosarino más temprano que tarde.

Si bien Xavi reconoció que le gustaría contar con el argentino, expresó que, para que eso suceda, la responsabilidad total es del propio Messi. "Con el presi (Joan Laporta) hablamos de muchísimas cosas y nada más. A partir de ahí dependerá mucho de él, de lo que quiera hacer de su futuro, de lo que encaje para el club también. Pero es evidente que esta es su casa, no hay ninguna duda", remarcó Xavi, quien compartió casi 15 años al lado de "Leo" como jugador.