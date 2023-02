El hermano de Lionel Messi disparó contra Barcelona: "Traidores"

Matías Messi, uno de los hermanos de Lionel, disparó contra Barcelona porque "no hicieron nada" para retener al crack. Además, trató a los catalanes de "traidores" y pidió "echar a Laporta", el presidente del club.

Las fuertes palabras de uno de los hermanos de Lionel Messi, Matías, impactaron de lleno en Barcelona. A través de un "vivo" en el Twitch Labajada10 junto al sobrino de "La Pulga", Tomás, una de las personas más cercanas al capitán de la Selección Argentina disparó munición gruesa contra la institución española y hasta pidió "echar (Joan) Laporta", el presidente del club.

Cuando algunos medios de comunicación deportivos comenzaban a asegurar desde la Ciudad Condal que supuestamente mejoraba la relación entre el delantero de 35 años y el mandamás de la entidad, Matías Messi se encargó de tirar abajo cualquier mínima posibilidad del regreso de "Leo" al "Blaugrana". Incluso, trató a los catalanes de "traidores".

El hermano de Lionel Messi destruyó a Barcelona: "No vamos a volver"

Si bien la conversación entre todos los presentes en vivo fue más extensa, los momentos más calientes estuvieron vinculados con la opinión de Matías sobre "El Culé". El rosarino recordó: “Tengo un reporte pegado en mi casa, donde nosotros nacimos, varios recortes tengo… Tengo uno del (diario deportivo) Sport de Barcelona que dice ´Messi debería volver a Barcelona´, entonces yo abajo subtitulé jajajajaja”.

Uno de los hermanos del atacante de PSG, junto con Rodrigo y María Sol, insistió: “No vamos a volver a Barcelona y, si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza". Furioso, fue más allá y mencionó al Presidente de la entidad, cuando manifestó que "entre ellos (está) echar a Laporta, desagradecido, con todo lo que le dio Messi a Barcelona...”.

Muy molesto con los fanáticos del equipo porque no se manifestaron en apoyo al astro para que no se fuera en julio de 2021 tras más de dos décadas allí, Matías consideró que "la gente no lo bancó, la gente tendría que haber salido a hacer una marcha. Que se vaya Laporta y que se quede Messi". "Los catalanes son traidores", apuntó.

Matías Messi destrozó a Barcelona y a Laporta en un polémico video.

Uno de los cuatro hijos de Celia Cuccittini y Jorge Messi rememoró: "Mi mamá se lo dijo a Lionel una vez, te van a pagar como a Ronaldinho. A Ronaldinho también, un voleo en el culo…". “Para mí, Barcelona se empezó a conocer por Messi. No lo conocía nadie, era más conocido (Real) Madrid. Entonces, que te paguen así no está bueno. El que tuvo la oportunidad de viajar a Barcelona y vio qué es, entra al museo y el museo es Messi”, cerró Matías, indignado.

Los números de Messi en Barcelona

El rosarino es una leyenda de la institución y el máximo ídolo histórico. Desde su debut oficial en octubre de 2004 hasta mediados de 2021, disputó 778 partidos oficiales con 672 goles, 268 asistencias y 35 títulos conseguidos. Además, obtuvo siete Balones de Oro cuando vestía esa camiseta.