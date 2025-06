Una leyenda de la Selección Argentina fulminó a Mastantuono: "Le falta"

La inesperada crítica de una leyenda de la Selección Argentina a Mastantuono

Franco Mastantuono continúa causando sensación y no sólo en el mundo River Plate, ya que su debut en la Selección Argentina llamó por demás la atención a nivel global en tan sólo unas horas. Mientras tanto, el Real Madrid espera por él y su futuro después de cumplir los 18 años en agosto es una incógnita. Quién aprovechó la ocasión para hablar de él y lanzarle un inesperado palazo fue una leyenda de la "Albiceleste" que no se guardó nada y también analizó el presente del equipo de Lionel Scaloni.

La joya del "Millonario" de Marcelo Gallardo jugará el Mundial de Clubes en Estados Unidos y tiene serias chances de emigrar poco después, aunque desde Núñez esperan retenerlo al menos hasta diciembre. Para colmo, su presentación en el seleccionado Mayor y su posible presencia contra Colombia en el duelo por las Eliminatorias Sudamericanas genera aún más expectativas a futuro. Quien puso paños fríos a esta situación fue Daniel Bertoni, campeón mundial con el combinado nacional en Argentina 1978.

Bertoni liquidó a Mastantuono tras su debut en la Selección Argentina

"Tiene carácter y presencia, pero no ha hecho nada aun, no gano nada. Es un jugador que tiene un proyecto, como Palmeiras con Endrick. Hablaban de que era un fenómeno y casi no juega en el Real Madrid. Eso también le va a pasar a Franco", esbozó el autor del tercer gol de la "Albiceleste" de César Luis Menotti en la final del mundo ante Países Bajos. A su vez, agregó en diálogo con el ciclo DSports Gol que la convocatoria le hará bien para ver a qué altura está en estos momentos, pero "le falta un poco y es un jugador de mucha calidad".

Por otro lado, sobre el equipo de Scaloni que selló su primer lugar en la tabla de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 también opinó y sostuvo que es superior a otras selecciones es Sudamerica y hay pocas que pueden igualarla a nivel futbolístico. "La generación se está terminando y aparece una nueva. Esperemos que se siga haciendo respetar", cerró Bertoni.

Daniel Bertoni habló de Franco y analizó el presente de la Selección Argentina

Qué falta para que Mastantuono pase del Real Madrid a River

La cláusula de recisión de Mastantuono en River es de 45 millones de dólares, pero en las últimas horas trascendió que las charlas entre las dirigencias podrían cambiar las condiciones. El periodista Fabrizio Romano -experto en mercado de pases- habló en sus redes de una "estructura diferente" en lugar del pago de esa cantidad de dinero, pero no dio detalles de la misma. A su vez, agregó que el acuerdo es total, por lo que ahora sólo restará que se den a conocer y que el propio futbolista selle el vínculo.

Esta modificación en la negociación sería clave ya que la joya del "Millonario" podría emigrar antes de lo pensado y complicaría los planes de Gallardo a futuro. El jugador puede dejar la institución el mismo mes de agosto cuando cumpla 18 o en diciembre, una vez que finalice la presente temporada. En el caso de que se dé esta última posibilidad, el joven disputará tanto la Libertadores como la Copa Argentina y el Torneo Apertura a nivel local, pero si se va antes afrontará LaLiga de España, la Copa del Rey y la Champions League. Cabe destacar que en octavos de final del certamen continental se verán las caras con Libertad de Paraguay, primero en condición de visitante el día del cumpleaños de Mastantuono y una semana después en el Estadio Más Monumental.