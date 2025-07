Problemas en Inter: otro jugador se manifestó en contra de Lautaro Martínez tras señalar a Calhanoglu.

El problema interno que estalló en el Inter durante el Mundial de Clubes suma capítulos y no parece que fuera finalizar. Después de que Lautaro Martínez expusiera públicamente su descontento con Hakan Calhanoglu por falta de compromiso con el equipo, Marcus Thuram, figura francesa del "Neroazzurro", se posicionó en contra del jugador de la Selección Argentina con una acción concreta.

Es que el delantero, que tiene una gran relación con Lautaro, aprovechó el duro descargo de Calhanoglu en redes sociales, en el que le contestó al "Toro", y le dio "like" a la publicación del turco. En dicho posteo, el mediocampista, que se ausento al Mundial de Clubes por una lesión y se marchó de la concentración para irse de vacaciones, apuntó claramente contra Lautaro. "El veradero líder no busca un culpable", se lee en una de las partes de su menaje, avalado por Thuram.

“Palabras que dividen, no unen. La historia recordará a quienes se mantuvieron en pie, no a quienes alzaron la voz. ¿Y el futuro? Ya veremos. Nunca dije que no era feliz aquí, nunca traicioné esta camiseta”, continuó en su descargo Calhanoglu, que también fue criticado por su actitud por el presidente, Giuseppe Moratta.

El posteo de Calhanoglu contra Lautaro que Marcus Thuram respaldó.

Otro de los futbolistas que respaldó el comunicado del turco en sus redes sociales fue el austríaco Marko Arnautović, quein tampoco tuvo acción en la competencia en Estados Unidos por estar lesionado. Ante estas internas que se desataron, el entrenador Cristian Chivu, que arribó hace solo tres semanas a la institución, organizó una reunión en caracter de urgencia en el hotel en Charlotte para intentar salvar las distancias y que no haya un quiebre definitivo en el plantel.

Restará saber si la dirigencia toma medidas en el asunto o si solo quedará en manos del entrenador. Lo cierto es que los juagdores tendrán algunos días de descanso, antes de regresar a Italia comenzar una corta pretemporada con vistas a la Serie A y la UEFA Champions League, máximos objetivos del club.

Qué había dicho Lautaro Martínez

Minutos después de la eliminación del MdC, el exjugador de racing había soltado duras palabras contra sus compañeros que no tuvieron compromiso. "Hay una cosa que quiero decir: hay que querer estar aquí, ¿entendés? Aquí luchamos por objetivos, así que el mensaje es claro: quien quiera estar con nosotros se queda, quien no quiera se va", había comenzado diciendo en diálogo con DAZN.

Consultado sobre si sus dichos iban para una persona en particular, Martínez respondió: "No, en general. No voy a dar nombres. Estamos aquí para hacerlo todo, pero vi muchas cosas que no me gustaron. Como capitán, como líder de grupo, y luego está el entrenador, pero tengo que decirlo porque así soy".

Para finalizar, el jugador campeón del mundo en Qatar 2022 señaló al respecto: "Estoy en un bando o en el otro: quiero luchar por los objetivos porque somos un gran equipo, hemos vuelto a la cima y quiero seguir. Así que el mensaje es claro: quien quiera quedarse y seguir luchando por cosas importantes, que lo haga; si no, adiós".