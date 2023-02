Una exfigura de la Premier sueña con Lionel Messi: "El fichaje más importante de la historia"

El entrenador reconoció que harán un intento por el capitán del seleccionado argentino y por otra estrella del fútbol europeo.

El entrenador del Inter Miami, Phil Neville, reconoció que intentarán fichar a Lionel Messi: "No lo voy a negar y decir que no hay verdad en eso".

El entrenador del Inter Miami, Phil Neville, reconoció este viernes el deseo de dirigir a Lionel Messi en un futuro cercano. El equipo del que es dueño el inglés David Beckham sueña con concretar la llegada del mejor jugador del mundo a la MLS para la próxima temporada estadounidense.

El futuro de Messi aún continúa siendo una incógnita ya que, a poco menos de seis meses para que finalice su vínculo con el París Saint Germain, las negociaciones entre ambas partes se encuentran en punto muerto y los rumores de su salida del club hacia la liga norteamericana son cada día más fuertes. Si bien Beckham, propietario mayor del Inter, ya había reconocido el interés, ahora fue el turno del entrenador del equipo de la Florida.

Qué dijo Phill Neville sobre el interés de fichar a Lionel Messi para la MLS

Phill Neville, entrenador de Inter Miami.

El exjugador y multicampeón del Manchester United en la década de los 90, quien arribó al equipo de Miami en 2021, adelantó a quiénes le gustaría contratar para la siguiente temporada. "No lo voy a negar y decir que no hay verdad en la especulación de que estamos interesados en Lionel Messi y Sergio Busquets", comentó en diálogo con The Times, reconociendo que también tiene en carpeta al volante central del Barcelona.

Luego, explicó por qué se fijaron en esos dos jugadores: "Queremos traer a los mejores jugadores del mundo a este club de fútbol. Messi y Busquets son dos de los que más se destacaron en los últimos años. Son grandes jugadores que aún serían un gran beneficio para el club y para la MLS, sería un cambio de juego".

También, Neville analizó qué significaría la llegada del capitán del seleccionado argentino para Estados Unidos y en particular para la liga. "Si Leo Messi llegara al club, sería el fichaje más importante en la historia del deporte de Estados Unidos. Creo que va más allá de Inter Miami. Creo que sería algo muy grande para la MLS". Vale recordar que, hasta el momento, los traspasos que más beneficios económicos le trajeron a la liga fueron los de Pelé (Cosmos) y Beckham (Galaxy).

Para finalizar, el exjugador del seleccionado inglés comentó qué cambios tendría que haber en la MLS si se diera el arribo de "Leo": "La vida cambiará. Las cosas serán diferentes. Los árboles podrían tener que ser más grandes (alrededor del campo de entrenamiento). La seguridad podría tener que ser más estricta. El camino que tienen los jugadores hoy hacia ese estadio, eso podría tener que ser diferente. El viaje puede ser diferente. Los hoteles en los que nos hospedamos podrían tener que ser diferentes. Pero realmente eso podría ser a lo que aspiramos ser de todos modos. Es emocionante, pero creo que sería un gran desafío".