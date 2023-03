Un grande de la Premier League quiere al Dibu Martínez por una cifra enorme

Uno de los mejores jugadores argentinos de la Copa del Mundo en Qatar 2022 fue, sin duda, Dibu Martínez. Si bien Alexis Mac Allister o Enzo Fernández fueron los que se llevaron aplausos y de los que más se conoció el interés por parte de otros clubes, lo cierto es que el arquero Emiliano "Dibu" Martínez también se convirtió en uno de los más buscados.

Después de haber ganado el trofeo "The Best" a mejor arquero del torneo y al convertirse en la máxima figura de la Selección Argentina, Dibu Martínez es buscado por uno de los mejores equipos de la Liga que lo quiere en su arco para el año que viene. Se trata del Tottenham de Inglaterra. Lo insólito es que, en ese arco, está Hugo Lloris que después de anunciar su retiro de la selección podría ponerle el punto final a su carrera como arquero.

Las dudas, según el diario The Sun, pasan entre Jordan Pickford y el Dibu Martínez. La búsqueda del Tottenham es pagar por el pase del arquero sin importar lo que cueste y están dispuestos a desembolsar 39 millones de euros.

Dibu Martínez reveló qué hablo con Messi tras ser campeones del mundo: "Le agradecí"

En la conversación con TyC, el marplatense reconoció: "Primero le agradecí por hacerme campeón del mundo". Incluso, manifestó que "es un pibe que se pone muchísima presión". También destacó que "la gente realmente no sabe lo que ama a la Selección y lo que genera para los que trabajan dentro". Más allá de todo lo que significa como futbolista, el guardavalla aseguró acerca del astro rosarino que "él trata de igual a igual a todas las personas. Ahí te das cuenta de lo que es".

Con relación al disparo del lateral derecho formado en River que concretó el campeonato para "La Scaloneta", el arquero rememoró cómo vivió aquel instante: "Es la primera vez en mi vida que me desplomo... Me desplomé. Estaba despierto y desmayado al mismo tiempo". "No me daban las piernas para salir corriendo, me hubiera gustado hacerlo y levantar a Montiel", profundizó entre risas.