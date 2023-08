Un gigante de Europa se quedó con un nuevo "europibe" de la Selección Argentina

Un equipo de Italia compró a un juvenil del fútbol argentino y podría ser compañero de un campeón del mundo de la Selección Argentina.

El fútbol argentino continúa exportando talentos al fútbol europeo. Ricardo Solbes, de 17 años, fue presentado oficialmente por la Roma a solo dos semanas de haber debutado en Primera División con Defensa y Justicia.

La Selección Argentina tiene permitido soñar con respecto al futuro. Además de los denominados "Europibes", son innumerables los juveniles que están siendo transferidos al "Viejo Continente" con un futuro promisorio y ahora se sumó el caso de una joya que jugará en la liga italiana.

La presentación de Ricardo Solbes en la Roma

“Bienvenido a nuestras categorías juveniles a Ricardo Tomás Solbes Waldmeyer, delantero argentino, nacido en 2006, de Defensa y Justicia”, se lee en el posteo publicado por la Roma en sus redes sociales, para anunciar la llegada del "Apache", quien hizo su estreno en el fútbol profesional el pasado 28 de julio en la derrota 2-0 ante Unión en Santa Fe.

El equipo de la capital italiana, comandado por José Mourinho y con Paulo Dybala como una de sus figuras, confirmó el arribo del tucumano luego de las pruebas que pasó, durante la temporada pasada, en el Centro Sportivo Fulvio Bernardini de Trigoria, donde fue observado minuciosamente.

Ni "La Loba" ni el "Halcón" hicieron público el monto por el cual se hizo la transacción, pero lo cierto es que su llegada se dio por Nicolás Spolli, agente del jugador y con un amplio recorrido en el fútbol italiano.

De qué juega Ricardo Solbes

Solbes, quien tuvo algunos minutos en la derrota frente al "Tatengue" en la pasada Liga Profesional, juega de mediapunta o delantero y tiene aptitudes técnicas que llamaron rápidamente la atención entre los scouters de la Roma.

Incluso, por sus cualidades, fue citado por Pablo Aimar a la selección Sub 15 en 2021 y también sorprendió por su calidad técnica. Sin embargo, luego de eso, no volvió a ser convocado para la Sub 17 comandada por Diego Placente.

Vale recalcar que, el joven surgido de Defensa y justicia, es hijo de Ricardo Solbes, exfutbolista de San Martín de Tucumán y que se hizo reconocido en Argentina por un gol que le marcó Boca en 1992. Lo curioso es que él también tuvo un debut prematuro como su hijo pero en Reserva del "Halcón", con 15 años.