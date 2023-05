Adiós Manchester City: un gigante de Europa quiere llevarse sí o sí a Julián Álvarez

Las pocas titularidades que tuvo el cordobés en Inglaterra despertaron el interés de otros equipos por él.

La temporada en Europa no terminó y ya empiezan a aparecer novedades: Julián Álvarez, de gran campaña en Manchester City, despertó el interés en Bayer Munich y los alemanes estarían dispuestos a realizar una oferta millonaria. El delantero argentino convirtió goles importantes en la obtención de la Premier League y aún le queda la final de la UEFA Champions League.

La primera temporada de Julián en Europa está siendo más que satisfactoria. Tras ser parte importante de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, el oriundo de Calchín esperó a tener su oportunidad en Inglaterra y no la desaprovechó, con goles determinantes como la pasada semana ante el Real Madrid. Sin embargo, que Josep Guardiola no lo incluya siempre entre los titulares genera la atención en otros grandes equipos, que ven un diamante en bruto en él.

Según el prestigioso diario alemán Sport Bild, el Bayern, que está pasando un proceso de recambio, puso a Álvarez como una de sus prioridades para el próximo mercado de pases y no se negarían a pagar una alta suma por su contratación. Es que la "Araña" renovó su vínculo hasta 2028 y los "Citizens" no tienen interés en venderlo, sin embargo los 50 millones de euros en los que está valuado en la actualidad no serían una traba para los de Baviera y habrá que esperar la decisión del jugador.

El entrenador del "Gigante de Baviera", Thomas Tuchel y el el director deportivo, Hasan Salihamidzic, no solo marcaron a Julián como una de las principales alternativas, sino que también tienen otras opciones. El francés Randal Kolo Muani, de Eintracht Franfurt, y Harry Keane, del Tottenham, son los otros centroatacantes que están en carpeta.

Enzo Fernández se cansó de Chelsea y la pudrió en pleno partido: el video

Enzo Fernández se hartó de Chelsea y la pudrió en pleno partido contra el Manchester City de Julián Álvarez. El mediocampista de la Selección Argentina se cansó de la mediocridad de sus compañeros y los mandó al frente con varios gestos, ya que no se movían ni se mostraban como opción de pase en la jugada. La temporada 2022-2023 del equipo ha sido para el olvido: no peleó ningún torneo y quedó fuera de las Copas europeas para la próxima campaña.

A través de Twitter, se volvió viral el video del ex-River: mientras conducía con la pelota dominada en la mitad de la cancha y se sacaba de encima a un rival, la abrió hacia la derecha para Kai Havertz cuando había cinco jugadores del City defendiendo contra ningún otro de "Los Azules". Primero, el ex Defensa y Justicia y Benfica abrió los brazos mientras gritaba.

Al instante, agitó el brazo izquierdo al tiempo que miraba hacia ese lado, como pidiéndole al resto que picara hacia el área para intentar al menos empatar el cotejo. Pero no hubo caso: fue victoria por 1-0 del elenco muletto de Josep Guardiola con el gol de "La Araña". Y la crisis en el equipo de Londres parece no tener fin.