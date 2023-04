Un club gigante de Europa quiere quedarse con Alexis Mac Allister

El mediocampista salió campeón del mundo y ahora es buscado por uno de los mejores clubes del mundo. Está a nada de irse a uno de los más grandes del continente.

La Copa del Mundo fue un torneo súper importante en la vida de Alexis Mac Allister. No solo porque, lógicamente, salió campeón del mundo sino también porque el torneo le alcanzó para convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo y, de esta forma, el futbolista del Brighton está muy ceca de abandonar e irse a uno de los equipos más grandes de Europa.

Después de lo ocurrido en la Copa del Mundo, el jugador fue vinculado con el Manchester United, pero rápidamente aparecieron otros nombres con los que es vinculado. El último en cuestión fue el Real Madrid que ya empezó a moverse para la próxima temporada y aparece la posibilidad de que sea parte del equipo. En principio, vale decir, que el contrato del exjugador de Boca vencerá en diciembre de 2025, pero el Brighton espera poder rescatar, al menos, 70 millones de euros por su pase y el Real Madrid quiere contar con el exjugador de Boca a como dé lugar.

Sin embargo, existe otra posibilidad que juega en contra del argentino: el pase de Jude Bellingham, la figura del Borussia Dortmund que también es seguido por el Madrid. De no funcionar, todo iría apuntado al jugador pampeano que no solo fue campeón del mundo sino que también fue uno de los jugadores claves del equipo. Hace un par de semanas, en una entrevista con TyC Sports indicó que cree que "en la Premier hay equipos muy fuertes que juegan muy bien, como el Manchester City y Arsenal. Chelsea también, yo tuve a Potter y sé la idea que tiene para jugar al fútbol. El Manchester United está volviendo a ser lo que era y el Liverpool está pasando unos altibajos, pero aún así tiene un equipo muy importante”.

La revelación de Alexis Mac Allister sobre su charla con Lionel Scaloni

En una entrevista con AFA Estudio, Alexis fue consultado sobre sus inicios en el seleccionado y comentó: "Mi primer recuerdo de la Selección no es muy bueno. Hablando sobre esa fecha de Eliminatoria, llego a la Argentina, era el arranque de la Eliminatoria, nos tocó con Ecuador de local y con Bolivia de visitante. Cuando llega el partido de Ecuador, un día antes me agarra Leo Scaloni y me dice que iba a tener la posibilidad de jugar de titular, que me veía muy bien y que quería que juegue de titular antes del último entrenamiento. Pasó el entrenamiento, llegó el día del partido y Alexis afuera. En ese momento fue un poco de frustración, después fuimos a Bolivia y me tocó ir al banco".