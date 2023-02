Un campeón del mundo en Qatar predijo el penal de Montiel contra Francia: "Lo vas a definir"

Uno de los campeones del mundo de Qatar 2022 predijo el penal de Gonzalo Montiel que definió la final ante Francia.

Un campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022 reveló la predicción que hizo minutos antes de la tanda de penales contra Francia en la final del torneo. El jugador de la "Albiceleste" habló con Gonzalo Montiel en el momento previo de que Kylian Mbappé abra la serie y le dijo lo que pensaba con respecto a la definición. Poco más de un mes después dio detalles de la pequeña charla que tuvo con el defensor y lo que le expresó.

Se trata de Germán Pezzella, quien ingresó minutos cerca del cierre el encuentro y tomó la decisión de apoyar a su ex compañero en River Plate en un momento más que especial. Es que a "Cachete" le tocaba la difícil tarea de patear el cuarto remate desde los doce pasos luego de que Emiliano "Dibu" Martínez ataje uno y los galos erren otro. El lateral del Sevilla convirtió, Argentina se coronó y uno de sus futbolistas contó todo sobre ese instante.

"En un momento lo quería levantar porque estaba un poco decaído. '¿Pateás cuarto? Quedate tranquilo que 'Dibu' va a tapar uno o dos penales y lo vas a definir'", recordó Pezzella en diálogo con D-Sports. Claro que tuvo razón, ya que Martínez le contuvo el tiro a Kingsley Coman y Aurélien Tchouameni malogró el suyo. Para el elenco nacional convirtieron Lionel Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes y el propio Gonzalo Montiel.

Además, se deshizo en elogios para el mejor del mundo por todo lo que significa para la Selección: "Leo representa a la perfección el grupo que hay adentro y al hincha argentino también. Es la representación de todo: de nosotros como jugadores e hinchas de la Selección y la gente". Con esto último, no dudó en reconocer la importancia de la "Pulga" para el equipo y lo que sirvió su presencia y juego para consagrarse campeones del mundo.

Montiel filtró la charla con Scaloni antes del penal vs. Francia

En una charla en el canal de Twitch de AFA Estudio, en el que también estuvo Marcos Acuña, el ex jugador de River Plate contó cuál fue el diálogo que tuvo con Scaloni en el momento que se elegían los pateadores para la tanda de penales. “Lionel Scaloni me preguntó si estaba para patear, porque me vio que estaba llorando. Tenía mucha bronca porque mis compañeros habían hecho un esfuerzo enorme para estar arriba en el marcador y faltando cinco minutos hice el penal que fue el empate de Francia en el final del suplementario”, manifestó.

Y luego continuó: "Yo le dije que sí, después me preguntó otra vez. Le dije que ‘seguro’ y ahí dio la lista. Nunca me imaginé salir campeón de esa manera, haciendo el penal definitivo. Se me pasaron mil cosas por la cabeza. Pensaba todo el sacrificio que hice de chico, en mi familia... Pero estaba muy tranquilo, tenía el respaldo de mis compañeros y del cuerpo técnico. Tuve mi revancha”.