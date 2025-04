Un campeón del mundo con Francia derrapó y atacó a Dibu Martínez: "Psicoterapia"

Un campeón del mundo derrapó y atacó a Dibu Martínez: "Psiquiatra".

Un campeón del mundo con Francia derrapó y le faltó el respeto a Emiliano "Dibu" Martínez. Al ser consultado con relación al arquero de 32 años de la Selección Argentina, un exjugador de Barcelona y verdugo de Brasil en la final del Mundial 1998 cargó duramente contra el marplatense que brilla en Aston Villa de Inglaterra. Más allá de las opiniones en sí, son totalmente inconcebibles las expresiones del europeo.

El protagonista en esta oportunidad es nada menos que Emmanuel Petit, exmediocampista ofensivo de 54 años que atacó públicamente al ex Getafe. De hecho, hasta le recomendó hacer sesiones de psicoterapia e ir al psiquiatra, entre otras cosas. Sus desubicadas y repudiables palabras no tardaron en llegar al país natal del experimentado guardavalla.

Petit, campeón del mundo con Francia, se desubicó con Dibu Martínez: "Ya basta"

En el programa de televisión galo Rothen s’enflamme de la cadena RMC, el exvolante no pudo dejar de lado su rencor con el arquero argentino que derrotó a "Les Bleus" en la definición por penales de la Copa del Mundo de Qatar 2022. “Culpo a Martínez por excederse, ¡ya basta! Soy el primero en aceptar que las burlas, son parte del fútbol y de la vida en general, pero no deberían caer constantemente en la denigración, no deberían ser irrespetuosas, no deberían caer en el acoso”, disparó munición gruesa.

“Tenemos la impresión de que en cada partido esperamos algo fuera de lo común de él...", profundizó el exfutbolista. "Creo que es un muy buen portero y no necesita una motivación excesiva, pero dondequiera que va, deja una imagen exasperante de su comportamiento”, insistió el ex Mónaco, Arsenal y Chelsea.

Petit le hizo un gol a Brasil en la final del Mundial de Francia 1998.

Al mismo tiempo, Petit se burló de "Dibu" Martínez cuando señaló que “dijo recientemente en una entrevista que nunca se excede, el chico necesita psicoterapia... Ver a un psiquiatra". "no tenemos la misma definición de lo que está fuera de lugar. Francamente, este chico necesita aprender a controlar sus emociones”, indicó con crudeza luego de haber sido reprobado otra vez por el público local en PSG vs. Aston Villa, por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Ahora será el turno de la revancha en Birmingham, tras la victoria del conjunto de Luis Enrique por 3-1 en París.

