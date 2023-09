Tata Martino reveló la frustración de Lionel Messi y lo comparó con Michael Jordan: "Amargado"

Tata Martino dio detalles de la charla que tuvo con Lionel Messi luego de no obtener lo que buscaba en Inter Miami.

Mientras Lionel Messi se acopla a los entrenamientos de Inter Miami tras su participación con la Selección Argentina, Gerardo Martino reveló la frustración que sintió el crack rosarino en la Major League Soccer. Además, el entrenador lo comparó con Michael Jordan, el mejor jugador de la historia de la NBA.

La llegada del mejor jugador del mundo a Estados Unidos revolucionó no solo a la MLS. La incidencia que está teniendo Messi en la franquicia de Fort Lauderdale se ve plasmada en ya haber obtenido un título, alcanzar la final en la US Open Cup e, incluso, haber salido de los últimos puestos de la tabla de posiciones del torneo. Más allá de su protagonismo en cada uno de los partidos, lo que más sobresale es su mentalidad ganadora que hasta su propio entrenador enalteció con una anécdota que pinta la personalidad del 10.

La revelación de Martino sobre la personalidad de Messi en Inter Miami

En una entrevista con The Athletic, "Tata", que dirige por tercera vez al capitán argentino, dio un claro ejemplo de lo exigente que es Messi en todo momento: "Leo estaba visiblemente frustrado después de nuestro empate sin goles contra Nashville. Tuve que decirle ‘tranquilo, no vamos a ganar todos los partidos. No podemos permitir empates, pero tenemos que seguir encontrando formas de crecer’. Estaba muy amargado. Era como si hubiéramos perdido el partido. Todavía estamos tratando de encontrarnos como equipo, pero él está en una búsqueda permanente de ganar y es muy difícil cambiar esa mentalidad. Yo tampoco quisiera cambiar nunca esa mentalidad. Eso es lo que lo hace mejor”.

Si bien desde que arribó a la liga estadounidense el campeón del mundo ganó los 11 partidos que disputó, no se conforma solo con eso y "Tata" comparó esa actitud con figuras de la talla de Jordan y Kobe Bryant: "Todos esos atletas tienen una mentalidad similar. Es una mentalidad que no ha cambiado desde los 17 años hasta esta etapa de su carrera deportiva. En ese sentido, eso es lo que todos estos atletas tienen en común. La forma en que compiten. La forma en que siempre intentan ser los mejores. Luego está su capacidad intelectual para interpretar cada etapa de su vida y dar lo mejor de sí en esos momentos. Se dan cuenta de cómo pueden maximizar esas facetas porque uno no es el mismo jugador con 20, 25, 30 o 35 años. Nadie alcanza estas alturas privilegiadas sin tener capacidades intelectuales de primer nivel".

Además, Martino, que ya le imprimió su impronta a un equipo que venía muy golpeado, volvió a remarcar la actualidad de su coterráneo y lo que demuestra día a día en Miami: "Me gusta que Leo se esté divirtiendo. Pero más aún porque no ha perdido esas ganas de competir. Ese es el aspecto más importante. Hay muchas maneras en que uno puede disfrutar jugando. Pero sin duda, cuando hay ganas de competir, cuando hay ganas de seguir demostrando que es el mejor del mundo, de ayudar al equipo y de conseguir resultados, pues todo es mucho más valioso. Su felicidad es contagiosa y eso lo acabamos demostrando. Sus ganas de trabajar, de mejorar y de tener una relación más cercana con sus compañeros… Eso lo dice todo de su estado de ánimo”.

Para concluir la entrevista, el exentrenador del Barcelona y el seleccionado argentino dio detalles sobre cómo cuidan el estado físico de "Leo": "No había un plan para Leo. La última vez que hablamos con Scaloni fue después de que ganamos la US Open Cup. Este es el comienzo de la campaña de clasificación para el Mundial de Argentina y teníamos una serie de partidos importantes que jugar y no pensé que fuera prudente tener ningún tipo de conversación con Scaloni. Lo mejor era dejar que Argentina empezara la clasificación con tranquilidad. Seguramente Leo y Scaloni han hablado de las situaciones en las que se encontraban y cuál es el resultado más conveniente. Lo mismo lo haremos una vez que Messi esté aquí, pero obviamente con toda la información de lo ocurrido durante la semana”.