Selección Argentina vs Angola: fecha, TV en vivo y posible formación

La Selección Argentina cerrará su calendario 2025 con un compromiso especial en tierras africanas. El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará su único partido de esta ventana FIFA en condiciones particulares, marcadas por múltiples ausencias y la expectativa del público local. El encuentro formará parte de las celebraciones por el aniversario de la independencia del país anfitrión.

¿Cuándo se juega el partido entre Argentina y Angola?

El partido entre Argentina y Angola se jugará el viernes 14 de noviembre a las 13 de Argentina en el estadio 11 de Novembro de Luanda. La transmisión estará a cargo de TyC Sports y Telefe, tanto por televisión tradicional como por sus plataformas digitales TyC Sports Play y Mi Telefe. Los canales también se podrán sintonizar a través de Flow, DGO y Telecentro Play para quienes tengan estas opciones de cable.

El encuentro ante Angola cierra un año exitoso para la Albiceleste en el que consolidó su clasificación al Mundial 2026 y se mantuvo en los primeros lugares del ranking FIFA. El seleccionado africano no logró clasificar a la próxima Copa del Mundo tras quedar cuarto en su grupo de eliminatorias, pero el Gobierno angoleño abonó cerca de 12 millones de dólares para recibir al campeón del mundo en el marco de los festejos por los 50 años de su independencia. El partido representa una oportunidad única para el público local de ver en vivo a Lionel Messi y las figuras argentinas.

Lionel Scaloni enfrentará el desafío de armar un equipo competitivo sin varias de sus figuras habituales. Emiliano Martínez fue preservado para darle minutos a los suplentes, mientras que Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone no completaron a tiempo los trámites sanitarios de la vacuna contra la fiebre amarilla obligatoria para ingresar a Angola. Enzo Fernández quedó desafectado por un edema óseo en la rodilla derecha, y Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Leandro Paredes no fueron convocados para no perjudicar la definición del Torneo Clausura en Argentina.

La formación probable que presentaría el técnico albiceleste mostraría a Gerónimo Rulli como arquero titular, aprovechando su gran momento en el Olympique de Marsella. La defensa contaría con Juan Foyth por derecha, Cristian Romero y Nicolás Otamendi como centrales, y Nicolás Tagliafico por izquierda. El mediocampo tendría a Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Giovani Lo Celso como opciones principales para Scaloni.

En el ataque, la presencia de Lionel Messi está prácticamente confirmada ante la expectativa del público africano que espera verlo en acción. El capitán argentino formaría dupla con Lautaro Martínez en la delantera, mientras que Joaquín Panichelli y José Manuel López aguardarían su oportunidad desde el banco. El encuentro también podría servir para darle minutos a jugadores como Gianluca Prestianni, Máximo Perrone y Kevin Mac Allister, quienes buscan ganarse un lugar en las futuras convocatorias.

Tras este partido, la Selección Argentina no volverá a reunirse hasta marzo de 2026, cuando enfrentará a España en la Finalissima pendiente desde 2024. Ese encuentro sería la última prueba de fuego antes de que Scaloni presente la lista definitiva para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. El sorteo de la fase de grupos del Mundial está programado para el 5 de diciembre próximo en Washington, donde Argentina conocerá a sus rivales del torneo en el que buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.

Argentina vs Angola – Ficha técnica