Scaloni, atento: un crack de la Selección Argentina anunció que se va de su club

El campeón del mundo con la Selección Argentina que seguirá su carrera en un grande de Francia.

A días que finalice el 2024, un crack de la Selección Argentina de Lionel Scaloni anunció que se marcha de su club para jugar en Europa. Se trata de Thiago Almada, que pasará al Olympique de Lyon luego de romperla en el Botafogo, equipo en el consagró campeón de la Copa Libertadores.

Minutos después de caer afuera de la segunda ronda de la Copa Intercontinental ante Pachuca, Thiago confirmó que no seguirá en el conjunto de Río de Janeiro. “La verdad que este grupo será una parte importante de mi carrera. Hermoso, unido, como una familia. Pero ya estaba todo arreglado para quedarnos seis meses e irnos a Olympique de Lyon”, comezó el talentoso enganche en diálogo con Cazé TV.

“Creo que eso se va a cumplir. Agradezco a todos en Botafogo por su apoyo y cariño. Siempre permanecerán en mi corazón”, agregó el surgido en Vélez Sarsfield, que jugará en el Viejo Continente por primera vez en su carrera.

Vale recordar que el oriundo de Fuerte Apache recaló en el "Fogao" en junio del 2024, cuando el grupo empresario comandado por el estadounidense John Textor desembolsó 21 millones de dólares al Atalanta United de la MLS por el 100% de su ficha.

Dicho empresario es el accionista mayoritario del Botafogo, RWD Molenbeek de Bélgica y el Lyon, el conjunto francés al que llegará Almada que se encuentra en una preocupante situación financiera por deudas. Incluso, la Federación Francesa de Fútbol sancionó al club con enviarlo provisionalmente a la segunda división en caso de que no levante las inhibiciones en enero del 2025.

Los números de Thiago Almada en Botafogo

Partidos: 25

Goles: 3

Asistencias: 2

Títulos: 1 (Copa Libertadores 2024)

Impacto total en Argentina por el anuncio de Chiqui Tapia sobre el Mundial 2030

Claudio "Chiqui" Tapia anunció una impactante noticia con respecto al Mundial que tendrá lugar en 2030. El presidente de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) comunicó que la Copa del Mundo tendrá a Argentina como una de sus sedes, además de Paraguay y Uruguay, en conjunto con España, Portugal y Marruecos. Las palabras del mandamás de la AFA se dieron en el marco del Congreso Extraordinario de la FIFA, presidido por Gianni Infantino, donde lo sucedido no tardó en trascender.

"Hoy va a ser un día histórico para el fútbol mundial y sudamericano donde como lo dijimos en la previa de los Juegos Olímpicos, usted (por Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol) va a ser el presidente que va a quedar en la historia porque va a tener el gran compromiso de realizar en su gestión un Mundial, el que reivindica la historia del fútbol sudamericano", esbozó Tapia y le agradeció a los congresistas presentes que los acompañaron en la gestión para este logro. "Va a ser el primer Mundial de la democracia en nuestro país y todos saben por qué lo digo", agregó el presidente de la AFA.

¿Dónde se juega el Mundial 2030 y cómo?

Finalmente, Sudamérica sólo será la sede de los partidos inaugurales. A diferencia del máximo sueño inicial, que era albergar la competición completa en esta parte del planeta, la FIFA le comunicó a la Conmebol que apenas le corresponderán los primeros encuentros, con Argentina, Uruguay y Paraguay como locales.

A través de una extensa conferencia de prensa conjunta, el presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia y su par de la Conmebol, Domínguez, fueron los principales encargados de explicar los motivos por los que la Copa del Mundo se mudará a Europa y a África para las instancias posteriores. De hecho, España, Portugal y Marruecos serán los anfitriones del resto de los juegos y de la final.

Durante el diálogo con los medios en octubre del 2023, Tapia argumentó que "era imposible conseguir los votos, el presupuesto, para que Sudamérica organizara todo el Mundial". Al mismo tiempo, destacó que "fue una gran noticia conseguir estos partidos sin invertir nada, porque la infraestructura ya está". De hecho, Domínguez agregó que organizar un evento de este calibre "requiere muchísima inversión" y profundizó: "Hubiéramos estado imposibilitados de tener todo aquí. Se jugará en Argentina, Uruguay y Paraguay en los partidos inaugurales y después se mudará a Europa, donde se jugarán los otros partidos y la final".

En este sentido, Domínguez prefirió rescatar el costado positivo y presentó: "Vamos a anunciar algo que se acaba de confirmar en el Consejo de la FIFA, que es un momento y un hecho histórico. Quiero felicitar a los presentes miembros del Consejo de la Conmebol y de la FIFA por este excelente trabajo hecho". Incluso, remarcó: "Esta ardua gestión que se hizo hace tiempo, que no se originó con nosotros y tuvo pioneros que uno no puede no recordarlos". Con relación al homenaje al primer torneo de este tipo, que fue allá por 1930 en Uruguay, el guaraní señaló que "un Mundial de 100 años no podría, no debía no recordar y no estar a la altura de las circunstancias. Y así lo entendieron desde la FIFA".