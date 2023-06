Scaloni anticipó el posible equipo contra Australia y opinó del futuro de Messi: "Él sabe"

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa antes del partido amistoso contra Australia de este jueves 15 de junio en China, anticipó el posible equipo y habló de los dichos de Lionel Messi sobre su futuro en la Selección.

Lionel Scaloni anticipó el posible equipo de la Selección para enfrentar a Australia este jueves 15 de junio en el marco de un amistoso internacional previo al comienzo de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El entrenador campeón del mundo en Qatar 2022 se refirió a los futbolistas con los que contará para dicho compromiso -y también ante Indonesia cuatro días después- y también al futuro de Lionel Messi. El DT habló en conferencia de prensa y no se guardó nada.

Los dichos de la "Pulga" con respecto a la posibilidad de estar en la próxima Copa del Mundo sin dudas generaron impacto y fue una de las preguntas que le hicieron al estratega. "No creo que participe en el próximo Mundial. No cambié de opinión al respecto. Me gustaría estar allí, pero no voy a participar", dijo el mejor del mundo horas antes de las declaraciones de su técnico. Scaloni no dudó en "bancarlo" ante esta situación y dejó varias frases interesantes.

"El equipo todavía no, pero más o menos es el que terminó jugando el Mundial. Tengo que ver a ver cómo está Julián, llegó hoy, viene de festejo merecidamente y valoraremos de hacerlo jugar de inicio o con partido jugado. Eso cambiará un poco, no la manera de jugar sino un jugador o dos. Pero el equipo va a estar por ahí", soltó Scaloni en conferencia de prensa con respecto a la formación. De esta manera, en caso de que la "Araña" esté desde el arranque, los 11 serían: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lionel Messi, Julián Álvarez.

Con respecto a las palabras del mejor del mundo, el entrenador aseguró: "Sus declaraciones me parecen muy prudentes, de un tipo que no vende humo y no miente. La realidad es que va a ir viendo cómo se va encontrando, vamos a ir decidiendo y creo que es lo lógico. Falta tanto para el Mundial que pensar más allá no tiene sentido. Él es muy prudente, dice eso y me parece muy lógico. Ya después con el paso de este tiempo veremos si se va encontrando bien y tiene ganas que es lo importante. No pasa por otro lado, que tenga ganas y se sienta bien porque jugar al fútbol sabrá hoy y dentro de 10 años".

Argentina vs. Australia: hora, TV en vivo y streaming

El primer encuentro de esta doble ventana será el jueves 15 de junio de 2023 a las 9 en el Estadio de los Trabajadores de Beijing, China. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales TV Pública (aire) y TyC Sports (cable). En tanto, el streaming online estará a cargo de sus respectivas plataformas Cont.ar y TyC Sports Play. Y habrá otras opciones como D GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

La lista de Lionel Scaloni de la Selección Argentina

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Villarreal) y Walter Benítez (PSV Eindhoven)

Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid), Germán Pezzella (Betis), Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Lens), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon) y Marcos Acuña (Sevilla).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Juventus), Enzo Fernández (Chelsea), Guido Rodríguez (Betis), Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Brighton), Thiago Almada (Atlanta United), Giovani Lo Celso (Villarreal) y Lucas Ocampos (Sevilla), Facundo Buonanotte (Brighton).

Delanteros: Ángel Di María (Juventus), Lionel Messi (PSG), Julián Álvarez (Manchester City), Giovanni Simeone (Napoli), Alejandro Garnacho (Manchester City) y Nicolás González (Fiorentina).