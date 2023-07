Santiago Basile, la historia detrás de un campeón del mundo de futsal que también forma cracks

Santiago Basile fue el técnico campeón del Sudamericano de futsal Sub 17 con la Selección y, más allá de la famosa charla con sus jugadores durante un partido ante Uruguay, tiene una interesante historia como campeón de todo con la "Albiceleste".

Santiago Basile fue quizás, noticia sin pensar que lo sería en un momento en el que sólo hacía su trabajo como entrenador. El jugador de la Selección Argentina de futsal que se consagró campeón de América y del mundo tomó las riendas de un proyecto importantísimo como lo es la "Albiceleste" pero nada más y nada menos que la Sub 17 de este deporte que cada día tiene aún más trascendencia. No se equivocó para nada, ya que sigue los pasos tanto de Diego Giustozzi como de Matías Lucuix, tuvo su primer resultado favorable con la consagración en el Sudamericano de la categoría en Paraguay y se lució con una charla sublime con sus dirigidos que dio que hablar.

Semanas después de lograr este título tan importante para el Seleccionado, El Destape dialogó con Basile sobre su experiencia, lo vivido en el certamen y sus objetivos a futuro. Claro que, no dejó de lado la famosa arenga que lo tuvo como protagonista en el partido contra Uruguay, donde marcó detalles fundamentales a sus jugadores para que no "canchereen" cuando goleaban a su rival. Sin dudas sus palabras fueron más que positivas porque el equipo respondió de la mejor manera y días después levantaron el trofeo contra Brasil.

Antes de cumplir 35 años, y con una gran experiencia como deportista desde sus inicios, Santi Basile tiene bien presente lo que significan los colores del elenco nacional: "Representar a la Selección es lo más lindo que me pasó a nivel deportivo. Uno siempre cuando empieza a jugar algún deporte sueña con estar en lo máximo. Y para mí estar en la Selección Argentina y representar a tú país es lo máximo. No sólo eso, sino que también tuvimos la posibilidad de ganar títulos importantes y ser parte de la historia de este deporte".

Es que la experiencia y el aprendizaje adquirido con el paso del tiempo fue mucho tanto a nivel clubes en Boca Juniors y Kimberly, como así también en la "Albiceleste". Esto sirvió para que, hoy en día, en la Sub 17 transmita no sólo lo deportivo a los más chicos, sino también los valores que técnicos como Diego Giustozzi y Matías Lucuix le dejaron. Con vistas al Mundial que se llevará a cabo en 2024 en Uzbekistán, tiene chances de llegar como futbolista, pero también de integrar el cuerpo técnico. "Mati confía mucho en mí, nos explicó cuál era su idea, su proyecto y quería que jugadores que estén en la Selección puedan estar en las juveniles", lanzó.

Santiago Basile con la camiseta de Kimberly

El ala de la Selección que gritó campeona en la Copa América 2015, en el Mundial de Colombia 2016 y fue subcampeón en Lituania 2021 sin dudas sabe lo que es el deporte que juega y también lo que es ser parte de la "Albiceleste". "Sé que no me queda mucho tiempo de carrera y cuando por ahí ves el final, cada entrenamiento, cada partido lo disfrutas mucho y lo competís. Como técnico sinceramente también. Este proceso lo disfruté mucho, estaba muy entusiasmado y con mucha energía. Estuve en constante aprendizaje con el cuerpo técnico que tenía en la Selección y traté de prepararme para darle lo mejor y todas las herramientas a los más chicos. Creo que se hizo bastante compatible y fue una muy buena primera experiencia".

La experiencia como técnico de la Selección Sub 17 y la sublime charla a sus jugadores

No fue la primera experiencia como entrenador de un equipo juvenil, ya que Basile trabajó anteriormente en este cargo y aprendió mucho más de lo que se vive en una cancha. Al margen de que sí ejerció, con el Seleccionado Sub 17 también le tocó aprender y crecer de la mano de los más chicos: "Me gustó mucho compartirlo con ellos, estoy agradecido por el trato, el respeto, la manera de vivir y sentir este deporte que es el motivo por el que estamos en la Selección. Es lindo trabajar con los más chicos porque vienen con otra energía y muchas ganas de aprender".

Sobre la charla que trascendió durante el partido con Uruguay, el DT contó que no es muy fanático de las redes y no lo miró tantas veces: "Lo tomé con naturalidad. Fue algo que salió en el momento, sin pensarlo. Ni me di cuenta que había una cámara y se podía viralizar. Así que lo tomé así en el momento lo mismo que la repercusión. Tengo un perfil bastante bajo. El torneo era lo más importante en ese momento". La experiencia en el cargo le sirvió para desenvolverse de esa manera y no es la primera vez que lo hace: "Me tocó dirigir a nivel club y la charla fue la misma. Sólo que esta vez había una cámara, hubo más repercusión y salió en todos lados. Pero mi charla, mi concepto y mi forma de vivir el deporte es esa".

El futsal a nivel nacional y mundial

Con el paso de los años, el futsal nunca dejó de ser uno de los deportes más importantes y trasciende aún más con cada logro de la Selección. Claro que, los tiempos cambiaron y la exigencia no es la misma. Según contó Basile, el futsal es "más físico, si los jugadores no se entrenan al 100%, no se cuidan ni están mentalmente preparados es difícil competir en el alto nivel". Esto obliga a que muchos tengan que prepararse para estar a la altura, pero también para "ganar tiempo".

Santiago Basile el día de la firma de su vínculo para dirigir a la Selección

Además, la visibilidad es una parte fundamental para que muchos chicos jóvenes jueguen y Santi lo sabe. De hecho, pasó por esa etapa y se decidió definitivamente por el futsal: "Es muy lindo que se vea en todos lados, que cualquier persona sepa lo que es el futsal, cosas que por ahí antes no pasaban. No me quedo con eso, sino con que creo que hay que seguir para adelante, mejorando, haciendo cosas para que nuestro deporte crezca. Es muy atractivo, tiene mucha visibilidad para el mundo y sobre todo en Argentina. Hay que explotarlo mucho más".

Con respecto a los cambios de cara a futuro para fortalecer aún más al futsal, el jugador de la Selección y Boca agregó: "Siempre se pueden mejorar cosas, pero para eso tenemos dirigentes que trabajan en ese crecimiento. Una de las cosas es ampliar la cantidad de chicos que juegan a nivel nacional. Hoy en Buenos Aires hay una liga atractiva, pero en las provincias falta que se puedan potenciar las ligas". Por último, sobre el futuro de este deporte, Basile aseveró: "Cuando están en octava de futsal ya quieren ser jugadores y no piensan jugar en cancha de 11. Seguramente hay chicos que quieren el doble caso, pero creo que esa brecha se fue cortando y hay más chicos que quieren ser profesionales del futsal y nada más".