Quién es Mateo Silvetti, el delantero que se convirtio en apuesta de Diego Placente en la Selección Argentina

En el Mundial Sub-20, un joven futbolista surgido en las inferiores de Newell's Old Boys se convirtió en el centro de atención por su desempeño destacado. Tras emigrar al Inter Miami, este talento argentino está dando que hablar en el torneo internacional. En el último partido de la Selección Argentino, Mateo Silvetti fue el autor de uno de los goles que llevó la venta para el conjunto que dirige Diego Placente.

Su paso por Newell's le permitió consolidar una base sólida que luego potenció en la Major League Soccer, donde el Inter Miami confió en sus habilidades y lo incorporó a sus filas. Esta experiencia en Estados Unidos le dio la confianza necesaria para enfrentar el desafío mundialista. Silvetti disputó con Newell’s Old Boys 37 partidos oficiales en los que anotó 6 goles y dio 2 asistencias antes de emigrar a Inter Miami. En la temporada 2025 en Newell’s, jugó 15 partidos de liga con 2 goles y 1 asistencia. Desde que se fue a Inter Miami ha tenido pocos minutos hasta ahora: en la MLS 2025 ha jugado 3 partidos oficiales, no ha marcado goles ni registrado asistencias.

Justamente en el equipo de Lionel Messi su adaptación al equipo es reciente y gradual: hasta ahora ha jugado 3 partidos en la MLS, como titular en uno, y todavía no ha convertido ni asistido en esta liga. Según estadísticas, ha lanzado 3 disparos en el torneo, pero aún está en búsqueda de su primer gol con el club.

Más allá de su paso por el fútbol en la MLS, el Mundial Sub-20 se transformó en el escaparate perfecto para mostrar todo lo aprendido y demostrar por qué es una de las promesas más firmes del fútbol argentino. Su rendimiento llamó la atención no solo de los fanáticos, sino también de especialistas y entrenadores que valoran su talento. Para la Selección Argentina también tuvo muy buenas actuaciones de la mano de Diego Placente.



A lo largo del torneo metió un gol contra Nigeria en los octavos de final y luego contra México después de un corte de Villalba que hizo una gran jugada. Antes, en un partido amistoso le metió un gol a la Selección de Paraguay.