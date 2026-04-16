Lionel Messi amplió sus negocios en el fútbol y compró al Cornellà: origen, historia y presente del club que busca crecer en España.

La irrupción de Lionel Messi como nuevo dueño del Cornellá sacudió al fútbol europeo. El astro de la Selección Argentina apostó por un club modesto del ascenso español, con una historia marcada por reconstrucciones, formación de talentos y un presente que ahora se resignifica con su llegada.

Hasta el momento, en el conjunto catalán todo es expectativa, ya que el equipo actualmente ocupa el tercer puesto en la Tercera División RFEF, que corresponde a la quinta categoría del fútbol español y tiene carácter amateur. Nunca estuvo cerca de competir en la élite, aunque este nuevo escenario abre una ilusión inédita.

Qué es el Cornellá: un club humilde con raíces profundas

El Cornellà es una institución histórica del fútbol catalán, ubicada en Cornellá de Llobregat, a pocos kilómetros de Barcelona. Actualmente compite en la Tercera División RFEF, la quinta categoría en importancia del sistema español.

Su estadio, el Nou Municipal de Cornellà, refleja su identidad: capacidad reducida (alrededor de 1.500 espectadores), ambiente cercano y una fuerte conexión con la comunidad local. Lejos del glamour de la élite, el club construyó su camino desde el trabajo de base. La llegada de Messi, sin embargo, cambia el foco. El Cornellà deja de ser un equipo de nicho para instalarse en la conversación global.

Una historia marcada por fusiones y renacimientos

El club fue fundado oficialmente en 1951, tras la unión de varias entidades locales. Pero sus raíces se remontan a 1923, cuando nació como FC Cables Eléctricos, vinculado a la industria que luego derivaría en empresas como Pirelli.

En sus primeros años, no solo se dedicó al fútbol, sino también al atletismo y ciclismo. Sin embargo, su desarrollo se vio interrumpido por la Guerra Civil Española, que provocó la desaparición del club en 1931. Recién dos décadas después logró reorganizarse y retomar la actividad. Desde entonces, inició un crecimiento lento pero sostenido, apoyado en la formación juvenil.

La cantera, su gran orgullo

Si hay algo que distingue al Cornellà es su trabajo en divisiones inferiores. A lo largo de los años, el club se convirtió en una plataforma de desarrollo para futbolistas que luego alcanzaron la élite. Entre los nombres más destacados aparecen David Raya, actual arquero del Arsenal y la selección española, y Jordi Alba, histórico lateral del Barcelona y compañero de Messi durante años.

También surgieron otros talentos como Gerard Martín y Keita Baldé, lo que refuerza la identidad formadora del club. En ese sentido, el Cornellà construyó prestigio sin necesidad de grandes títulos.

Su techo deportivo y la caída reciente

En términos competitivos, el Cornella siempre se mantuvo en un perfil bajo dentro del fútbol español. Su mayor logro fue alcanzar la tercera división en 2014, donde logró consolidarse durante varias temporadas.

Incluso llegó a competir en la Primera Federación, pero su ciclo positivo se cortó en los últimos años. Descensos consecutivos lo devolvieron a las categorías más bajas, marcando una etapa complicada en lo deportivo.

Actualmente, el equipo pelea en los puestos altos de la Tercera División RFEF, con aspiraciones de ascenso. Se ubica cerca de los puestos de privilegio y mantiene viva la ilusión de regresar a categorías superiores.

El efecto Messi: ilusión y nuevo horizonte

La irrupción de Messi como propietario abre un escenario completamente distinto. Aunque todavía no hay anuncios concretos sobre inversiones o cambios estructurales, su presencia genera un impacto inmediato en términos de visibilidad, marketing y proyección.

El desafío será transformar ese impulso en crecimiento real: mejorar la infraestructura, potenciar la cantera y construir un proyecto deportivo sostenible. Para el Cornellá, el objetivo inmediato sigue siendo claro: pelear por el ascenso. Pero a mediano plazo, el sueño es mucho más ambicioso: escalar en el competitivo sistema español y, por qué no, acercarse algún día a La Liga.

Un club chico con un sueño gigante

El Cornellá representa el típico club de barrio europeo, con historia, identidad y limitaciones estructurales. Sin embargo, la llegada de Messi rompe esa lógica y lo coloca en una dimensión inédita.

Lo que antes era un proyecto silencioso, hoy se convierte en una apuesta observada por todo el mundo del fútbol. El tiempo dirá si este movimiento se traduce en éxitos deportivos, pero lo cierto es que el Cornellà ya dejó de ser un equipo más del ascenso. Ahora, tiene detrás a uno de los nombres más influyentes de la historia del deporte.