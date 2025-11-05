Por qué no juega Enzo Fernández en Chelsea por la Champions League

Por qué no juega Enzo Fernández en el Chelsea

Enzo Fernández no apareció entre los titulares de Chelsea este miércoles 5 de noviembre por la fase inicial de la UEFA Champions League. El volante campeón de todo con la Selección Argentina se quedó afuera de los 11 por una decisión técnica de Enzo Maresca para este duelo contra el Qarabag de Azerbaiyán, por la cuarta fecha del certamen continental. Hasta el momento, llevan sólo seis puntos producto de dos victorias y una derrota, por lo que buscarán sumar otra vez de a tres en un cruce en el que tampoco estarán desde el arranque Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte.

Después de la goleada por 5 a 1 contra el Ajax de Países Bajos, los "Blues" quieren seguir siendo protagonistas en la lucha por la "Orejona" como lo fueron en el Mundial de Clubes llevado a cabo en Estados Unidos. Con Enzo y compañía levantaron el trofeo de dicho torneo que se llevó a cabo por primera vez en la historia en 2025. Por supuesto, el exhombre de River Plate fue fundamental para cumplir este objetivo y no dijo presente en esta jornada de la Champions a pesar de estar entre los suplentes.

Cuándo es el próximo partido del Chelsea

El equipo comandado por Enzo Maresca tendrá otra vez protagonismo este fin de semana por la fecha 11 de la Premier League de Inglaterra y será el sábado 8 de noviembre. Desde las 17 (hora argentina) en Stamford Bridge, los "Blues" recibirán al Wolverhampton que hoy ocupa el último lugar en la tabla de posiciones. Por su parte, el Chelsea -con 17 unidades- sabe que necesita ganar para acercarse al primer puesto que mantiene el Arsenal con 25 puntos.

En cuanto a la lucha por la "Orejona", su próxima presentación será contra el Barcelona de España en condición de local por la quinta jornada y será un duelo clave para encaminarse a la clasificación a octavos de final aunque quedarán tres partidos más por delante. Con este cruce y el que tendrán en diciembre contra el Atalanta de visitante buscarán cerrar un 2025 exitoso lo más arriba posible y con la esperanza de seguir cosechando títulos.

Por supuesto, con Enzo Fernández como pilar fundamental en la mitad de la cancha más allá de que no estuvo desde el arranque este miércoles contra el Qarabag. Cabe destacar que el DT tampoco lo tuvo en cuenta a los 4 minutos de la primera mitad cuando Romeo Lavia se lesionó ya que en su lugar ingresó Moisés Caicedo para fortalecer el mediocampo de los "Blues".

El gol de Estevao para el 1 a 0 del Chelsea contra el Qarabag de Azerbaiyán

Los números de Enzo Fernández con la camiseta del Chelsea