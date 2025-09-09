Por qué Lionel Messi no juega en la Selección Argentina vs. Ecuador por Eliminatorias

Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina.

La Selección Argentina se despide de las Eliminatorias Sudamericanas en Guayaquil para jugar frente a Ecuador. Un encuentro que no define demasiado, al estar ambos equipos clasificados al próximo mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. Y en donde los dirigidos por Lionel Scaloni tienen de antemano y por amplio margen asegurado el primer lugar, al contar con 38 puntos, frente a los 28 de Brasil y 27 de Uruguay, que lo siguen.

En este encuentro no estará presente Lionel Messi, el gran emblema de este plantel y que en el último partido frente a Venezuela planteó dudas en torno a su presencia en el mundial, al afirmar que prefiere ir "día a día" por su "edad". Sin embargo, el presente del rosarino de 38 años ilusiona por su vigencia, al demostrar un gran rendimiento en el cotejo versus la selección vinotinto, a la que le convirtió dos goles.

¿Por qué Messi no juega en la Selección Argentina vs. Ecuador?

La "Pulga" confirmó el pasado jueves que no viajaría a Ecuador en rueda de prensa y explicó que se debía a una búsqueda de "preservar" su físico, ante una seguidilla de encuentros que tuvo en el último tiempo. "Hablé con Leo (Scaloni). Decidió que descanse. Vengo de una lesión. Si bien ya estoy bien, preferimos evitar que viaje y tener que jugar otro partido, para prepararme para lo que viene, que es importante. Nos jugamos la MLS, es un objetivo. Espero estar bien", resaltó el astro futbolístico, al hablar de su baja.

La emoción de Lionel Messi en su último partido de Eliminatorias.

"Tuve la lesión que me dejó parado 15 días, me cortó el ritmo, me volví a no sentir cómodo... Se viene una seguidilla importante. Espero terminar bien el año para después arrancar bien la pretemporada", comentó Messi, preocupado por evitar las lesiones ante una etapa clave en la MLS con el Inter Miami. Pero también por su idea por llegar con ritmo al 2026, ante la posibilidad de tener un mundial más con Argentina.

El hito de Messi a sus 38 años

De esta manera, el zurdo cerró su participación con su marca como máximo artillero en la historia de las Eliminatorias con 36 tantos y superó a Luis Díaz como líder goleador de la presente edición con 8 a sus 38 años, hito que llevó a cabo Messi desde Sudáfrica 2010. Algo que logró sostener a lo largo de los años compartiendo Eliminatorias con enormes futbolistas a lo largo de estos años.