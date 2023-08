Messi reveló la premonición que tuvo al llegar a Inter Miami: "Cambiar las cosas"

El mejor jugador del mundo destacó la actitud que tuvo el equipo en medio de la preocupación que existía por la mala campaña en la MLS.

Lionel Messi, que se encuentra a días de disputar una nueva final en su carrera, reveló este jueves la actitud que tuvieron él y sus compañeros para cambiar el preocupante presente de Inter Miami en lo deportivo. El mejor jugador del mundo destacó la importancia de tener un buen grupo para alcanzar la definició de la Leagues Cup.

Hace exactamente 31 días, Messi revolucionó a la Major League Soccer y a Estados Unidos tras ser presentado frente a más de 30 mil personas en el estadio DRV PNK. Si bien el rosarino fue recibido a la altura de su imponente figura, el mal momento futbolístico que atravesaba por aquel entonces la franquicia de Miami, dejaba cautela hasta en el propio Messi, dejando así en evidencia su voracidad competitiva. Con un puñado de partidos, los aires se renovaron y el capitán de la Selección Argentina habló de cómo cambió la situación.

La revelación de Lionel Messi sobre cómo cambió Inter Miami

A mediados de julio, la MLS tuvo una pausa de temporada y el rendimiento de Inter Miami había sido más que preocupante. Si bien cabe recalcar que en la liga estadounidense no existen los descensos, el equipo terminó el primer semestre ubicado en la última posición de la zona A con 18 unidades, con 14 partidos perdidos, 3 empatados y solo 5 ganados.

Con ese panorama, Messi contó en conferencia de prensa cómo tomó se enfocó el plantel en la Leagues Cup para cambiar la mala imagen: "Desde que empezó esta competición, nosotros sabíamos que era un comienzo de cero porque había llegado un entrenador nuevo al equipo, porque vinieron, como yo, otros nuevos jugadores al grupo, del cual nos adaptamos muy bien gracias a los compañeros que ya estaban".

Y agregó al respecto: "Sabíamos que era una posibilidad para empezar a cambiar las cosas después de cómo venían los últimos resultados, de cómo veníamos en la liga. Era una linda oportunidad para empezar a cambiar eso y fijarnos objetivos difíciles, pero de los cuales estábamos preparados para intentar competir".

Aunque hasta el momento "Leo" no enfrentó a ningún equipo mexicano en la Leagues Cup, ya que le tocaron todos equipos de Estados Unidos, destacó el fútbol de los aztecas: "La liga mexicana es muy competitiva, tiene grandes jugadores a nivel mundial, no solo de México". Y luego, resaltó el nivel de los rivales estadounidenses y volvió a demostra su exigencia para lo que viene: "Los equipos de Estados Unidos demostraron que tienen grandísimo nivel, que hoy en día le pueden competir de iguala igual a los equipos mexicanos. Se dieron las cosas así y hay que aprovecharlo para seguir creciendo y no quedarnos con lo que hicimos, sino apuntar más alto todavía”.