Lo Celso recordó la crisis que sufrió por perderse el Mundial Qatar 2022: "Llorar en el baño"

Giovani Lo Celso recordó el calvario que debió atravesar por haberse perdido el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina por la lesión. El mediocampista de 26 años fue una de las figuras del amistoso en el que el equipo dirigido por Lionel Scaloni aplastó por 7-0 a Curazao en Santiago del Estero.

Luego del encuentro, el volante de Villarreal de España dialogó con los medios de comunicación. Allí, detalló cómo fueron los peores días de su carrera profesional y reconoció que estuvo "tres o cuatro días llorando solo en el baño". Además, valoró su regreso exitoso a "La Albiceleste" y les agradeció a sus compañeros por las palabas de respaldo que tuvieron para él cuando estuvo tres meses afuera de las canchas por la operación tras el desprendimiento del bíceps femoral.

Luego de la goleada en el amistoso, "Gio" declaró: "Es un momento muy emocionante para mí volver a ponerme esta camiseta, que es la más linda de todas. Y volver a disfrutar con mis compañeros dentro de la cancha después de muchos meses". Acerca de los problemas físicos que lo dejaron al margen de su segunda Copa del Mundo, manifestó que "en una lesión así de larga pasás momentos muy duros" y detalló: "Traté de disfrutarlo al máximo otra vez con el grupo, con el equipo y con nuestra gente. Era un motivo de celebración para todos".

Al mismo tiempo, el futbolista surgido en Rosario Central consideró que "la vida, como el fútbol, da revancha" y amplió: "Cuando no me quedó otra opción que operarme tuve que dar vuelta la página. En todo este tiempo, lo único que pensaba era en volver a ponerme esta camiseta y volver a disfrutar de lo que fue hoy". Incluso, aseveró que "jugar en la Selección Argentina es el sueño máximo de cada jugador" y resaltó: "Hoy estoy agradecido a la vida por darme esta oportunidad. Agradecido al cuerpo técnico y a los jugadores".

"Si era por mí iba en una pierna al Mundial, pero me tuve que operar, muchos meses de recuperación... Cuando vi que en el amistoso previo salieron con una pancarta, me puse a llorar solo en mi casa y me di cuenta de lo que significaba estar en la Selección", se sinceró Lo Celso. También destacó: "Eternamente agradecido a mis compañeros por todos los gestos y las muestras de cariño que tuvieron conmigo".

Con relación a las palabras de su amigo y colega Rodrigo De Paul, quien lo definió como "un hermano y un jugador clave", el ex PSG le devolvió: "A ´Rodri´ le agradecí lo que dijo, fue muy movilizante desde el principio". "Cuando me enteré de que la lesión me impedía jugar el Mundial, que me tenía que operar, estuve tres o cuatro días en los que lo único que hacía era llorar en el baño", insistió Giovani. Y sentenció: "Pero la vida te da y te quita, me dio el nacimiento de mi hija. Después quería estar con el equipo, con ellos, y pude vivir todo: el nacimiento de mi hija y festejar con mis compañeros".

