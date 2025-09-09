La Selección Argentina visita a Ecuador: hora, TV en vivo y streaming para ver el partido

La Selección Argentina visita a Ecuador, en el cierre de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

La Selección Argentina cerrará su exitosa participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 cuando visite a Ecuador este martes 9 de septiembre del 2025 en Guayaquil, con la particularidad de que será el primer partido oficial de la "Albiceleste" sin Lionel Messi desde su regreso tras la lesión. El equipo de Lionel Scaloni, que ya aseguró su clasificación al Mundial como líder de las Eliminatorias, buscará cerrar con una victoria ante una "Tri" que también tiene su boleto asegurado pero atraviesa una racha de cuatro partidos sin convertir goles.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Argentina y Ecuador, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Argentina y Ecuador?

El partido entre Argentina y Ecuador por la jornada 18 de las Eliminatorias Sudamericanas se jugará este martes 9 de septiembre de 2025, a partir de las 20 horas de Argentina en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. El encuentro será transmitido en vivo por TyC Sports y Telefe para toda Argentina y podrá verse también vía streaming online a través de TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. El árbitro principal del partido será Wilmar Roldán, de Colombia.

La Selección Argentina llega a este compromiso tras haber asegurado su clasificación al Mundial 2026 como líder indiscutido de las Eliminatorias, con un récord de 12 victorias, 2 empates y 3 derrotas en 17 partidos disputados. Los dirigidos por Scaloni vienen de una contundente victoria por 3-0 ante Venezuela en el Monumental, donde Messi disputó su último partido oficial en suelo argentino y se despidió con dos goles.

Sin embargo, el capitán albiceleste no será parte de la expedición a Guayaquil, ya que el cuerpo técnico le otorgó permiso para descansar tras su emotiva despedida casera. Esta ausencia marcará un hito, siendo el primer partido oficial de Argentina sin el rosarino desde su regreso de la lesión. Los argentinos han anotado 31 goles en estas Eliminatorias, convirtiéndose en el ataque más letal de la competencia, siete tantos más que Brasil, el segundo mejor registro.

Ante la ausencia de Messi, Scaloni planea realizar varias rotaciones en el equipo titular, con Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister como las principales incorporaciones esperadas. El delantero del Inter de Milán ingresó desde el banco ante Venezuela y marcó el segundo gol, mientras que el mediocampista de Liverpool se recuperó de una molestia muscular y podría ser titular. Además, Leonardo Balerdi reemplazaría a Cristian Romero, quien está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Por su parte, Ecuador también llega a este encuentro con su clasificación al Mundial 2026 ya asegurada, ocupando la cuarta posición en la tabla de las Eliminatorias con un récord de 7 victorias, 8 empates y 2 derrotas. Los dirigidos por Sebastián Beccacece vienen de empatar 0-0 con Paraguay en Asunción, extendiendo a cuatro partidos consecutivos su racha sin convertir goles, siendo la última anotación los dos tantos de Enner Valencia en la victoria 2-1 ante Venezuela en marzo.

A pesar de sus problemas ofensivos recientes, la Tri puede enorgullecerse de tener la mejor defensa de las Eliminatorias Sudamericanas, habiendo recibido apenas 5 goles en 17 partidos disputados. Los ocho empates que cosechó Ecuador en esta competencia fueron todos sin goles, lo que refleja tanto su solidez defensiva como sus dificultades para encontrar el arco rival. Ecuador intentará conseguir su primera victoria de local ante Argentina desde junio de 2009, cuando se impuso 2-0 en un partido de Eliminatorias.

En el historial reciente entre ambos equipos, Argentina mantiene una clara ventaja, habiendo ganado 6 de los últimos 8 enfrentamientos ante Ecuador en tiempo reglamentario, con 2 empates, desde que sufrió su más reciente derrota ante la Tri en octubre de 2015. Los argentinos llegan con seis partidos consecutivos sin perder en competencias oficiales desde su sorpresiva caída ante Paraguay en noviembre de 2024, y buscarán cerrar las Eliminatorias de la mejor manera posible.

Formaciones probables de Ecuador y Argentina

Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah; Kevin Rodríguez y Enner Valencia.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El técnico de la Selección Argentina, Scaloni, planea realizar varias modificaciones en el equipo titular con respecto al partido ante Venezuela, aprovechando que la clasificación ya está asegurada para rotar algunos jugadores clave. Lautaro Martínez se perfila como titular en ataque, mientras que Alexis Mac Allister regresaría al mediocampo tras recuperarse completamente de una molestia muscular que lo marginó del último encuentro.

En la defensa, Balerdi ocupará el lugar de Cristian Romero, quien no viajó a Quito por estar suspendido tras acumular cuatro tarjetas amarillas en las Eliminatorias. Además, tanto Nahuel Molina como Nicolás Tagliafico podrían ser preservados, dando lugar a Gonzalo Montiel y Marcos Acuña como laterales. En el ataque, junto a la ausencia confirmada de Messi, Franco Mastantuono también saldría del once para dar paso a Nicolás Paz, mientras que Giuliano Simeone podría acompañar a Lautaro Martínez en la delantera.

Por el lado de Ecuador, Sebastián Beccacece recupera a Alan Franco en el mediocampo, quien cumplió su fecha de suspensión tras el empate ante Paraguay. También regresa Moisés Caicedo, quien se perdió el último partido por una molestia física pero ya está completamente recuperado. En la defensa, la dupla central estará formada por Willian Pacho y Piero Hincapié, este último nuevo refuerzo del Arsenal.

En el arco, Hernán Galíndez mantendrá su lugar bajo los tres palos, mientras que en los laterales Pervis Estupiñán ocupará la banda izquierda y en el sector opuesto la principal duda es entre Joel Ordóñez y Ángelo Preciado. En el ataque, Enner Valencia buscará romper la sequía goleadora que atraviesa la selección ecuatoriana, siendo acompañado por Kevin Rodríguez en una probable dupla de centrodelanteros, con Gonzalo Plata y John Yeboah o Nilson Angulo completando el frente ofensivo.

Ecuador vs. Argentina: ficha técnica