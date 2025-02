Preocupante lesión de Lisandro Martínez en Manchester United en 2025.

Lisandro Martínez le dio la peor noticia a la Selección Argentina en el 2025, ya que se confirmó que se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda durante el partido entre Manchester United y Crystal Palace por la Premier League de Inglaterra. Por lo tanto, estará entre seis y ocho meses sin volver a jugar y se perderá lo que resta de la temporada en Europa.

El central de 27 años fue a disputar una pelota con un rival sobre la izquierda de la defensa cuando se le quedó "trabada" la rodilla izquierda en el césped. De hecho, el ex Defensa y Justicia terminó llorando mientras lo retiraban en la camilla para que lo reemplazara el neerlandés Matthijs de Ligt a los 32 minutos del segundo tiempo, en el estadio de Old Trafford.

Cuando el reloj marcaba el minuto 75, la visita atacó por el sector derecho de la mano de Ismaila Sarr con una pelota a la espalda de la defensa. Allí, el entrerriano comenzó a pelear con el africano por ganar la posesión del balón y, en medio de los empujones, el albiceleste pisó el césped con la pierna estirada y se tiró al suelo automáticamente. En ese momento, comenzó a mirar al banco pidiendo la atención médica y el cambio rápidamente.

Para colmo, los "Diablos Rojos" perdieron por 2-0 como locales y siguen deambulando por la mitad de la tabla en la Liga de la Primera División. Alejandro Garnacho, compatriota de "Licha", completó los 90 minutos como extremo por la izquierda, aunque no pudo desequilibrar y no tuvo su mejor rendimiento.

Sin Lisandro Martínez y con "Cuti" Romero en duda en la Selección Argentina, frente a Uruguay y Brasil

Además de la lesión de "Licha", también hay que contemplar la de Cristian "Cuti" Romero en Tottenham. El zaguero cordobés no juega desde hace casi dos meses: su último encuentro oficial fue el 8 de diciembre del 2024, cuando debió salir del campo de juego a los 15 minutos por un desgarro en el cuádriceps derecho ante Chelsea. Si bien se esperaba una rehabilitación de entre cuatro y seis semanas, su retorno no se pudo dar hasta el momento y el DT de su equipo no dejó buenos augurios. Es que Ange Postecoglu sostuvo que "simplemente no se recupera tan rápido", por lo que lo irán llevando a poco de cara a su vuelta a las canchas.

De esta forma, de cara a la doble fecha FIFA de finales de marzo próximo, por ahora serían Germán Pezzella y Nicolás Otamendi los centrales titulares del Seleccionado nacional, con Leonardo Balerdi como la principal alternativa desde el banco de los suplentes más alguna otra alternativa a considerar por el técnico Lionel Scaloni. El campeón del mundo visitará a Uruguay el 21 de marzo y recibirá a Brasil el 25.