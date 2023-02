La insólita crítica del DT a Dibu Martínez por ir a cabecear: "Nunca le dije"

El español aclaró en conferencia de prensa que no le gustó la determinación del arquero de ir a buscar el empate sobre la hora del encuentro ante Arsenal.

El entrenador del Aston Villa, Unai Emery, criticó a Emiliano Martínez luego de la derrota de su equipo 4 a 2 ante Arsenal por ir a cabecear en la última jugada del partido. El equipo de Londres liquidó el encuentro con una contra con el arco al descubierto.

Los minutos finales en el estadio Vila Park fueron para el infarto. Tras jugar todo el segundo tiempo con un jugador menos, los locales tuvieron chances de ponerse en ventaja 3 a 2, pero en los cinco minutos finales el Arsenal se llevó la victoria con dos jugadas fatídicas que tuvieron como protagonista al "Dibu" y al DT español no le gustó la determinación del arquero de ir a buscar el gol a través de un córner.

Qué dijo Unai Emery sobre la decisión de Emiliano Martínez

Luego de que el Arsenal se pusiera en ventaja a los 93 minutos con un gol que rebotó en la cabeza de Martínez tras un gran remate del italiano Jorginho, los locales se lanzaron con todo al ataque y tuvieron una chance a través de un córner a favor. "Dibu", como parecía lógico, fue a buscar la igualdad y, en la contra, el brasileño Gabriel Martinelli aprovechó el arco libre y estampó el 4 a 2 final.

Sin embargo, Emery aclaró en conferencia de prensa que no le gustó la decisión del arquero. "Nunca le dije a mi arquero de ir a marcar el gol a los 92 minutos. Porque tal vez, yo no tengo la estadística, porque hay un gol cada 100 intentos, y 20 veces se hacen las transiciones y 10 goles. Hoy no se hizo". Y luego criticó el rendimiento en general de su equipo: "No muy inteligente, no consistente en cómo competir y competir. Podemos perder, pero 2-4 no da... Prefiero que analicen.".

Vale aclarar que el exentrenador del Villarreal ya había cuestionado a Martínez por sus festejos y algunas actitudes que tuvo el arquero durante su brillante actuación en el Mundial de Qatar 2022, donde Argentina se quedó con el trofeo.

Para finalizar, Emery dejó otra frase sobre el nivel del Aston Villa: "Jugamos muchas veces así, pero cuando hicimos un gol, pensamos, los tiempos. Este no es el espíritu, se lo dije, pero no es una sorpresa porque esto es un camino. No jugamos como queríamos. Tenemos que reaccionar y ser responsables. Cuando hay un error, hay que tratar de ser mejores. Es tiempo de transición".