La hinchada argentina fue nominada por la FIFA a la mejor del año luego del Mundial de Qatar 2022 de fútbol. Contra quiénes compite para ganar el premio.

El Mundial de Qatar 2022 quedará para siempre en la historia de la Selección Argentina. No solamente porque el equipo de Lionel Scaloni se coronó campeón, sino también por las distinciones extras que ahora también podrían incluir nada menos que a la hinchada en el evento The Best FIFA Fan Award (Premio a los Fanáticos).

Los trofeos fueron una costumbre para "La Scaloneta" desde aquel domingo 18 de diciembre de la final contra Francia en el Estadio Lusail de Doha. No solamente el combinado nacional se quedó con la Copa del Mundo, sino que también Lionel Messi fue elegido como el mejor jugador del torneo, Emiliano "Dibu" Martínez se llevó el Guante de Oro al arquero más destacado y Enzo Fernández se quedó con el de mejor futbolista joven (de 21 años o menos).

La hinchada argentina, nominada al premio a la mejor afición del año para el The Best FIFA Fan Award

La Federación Internacional de Fútbol Asociado dio a conocer a los candidatos para la gala que se celebrará el lunes 27 de febrero de 2023. “Los hinchas argentinos viajaron en masa a Qatar para apoyar de manera incondicional a su Selección, que acabó proclamándose campeona del mundo, y millones de aficionados recibieron a sus héroes en Buenos Aires”, destacan en el argumento en la página web oficial

Más allá de que el foco principal por parte de la máxima entidad de este deporte a nivel global resalta a aquellos fans que estuvieron en el lugar de los hechos, también destacaron a los cinco millones de seguidores que salieron a las calles de Buenos Aires (unos siete millones en todo el país) para celebrar la tercera estrella de la historia.

Contra quiénes compite la hinchada argentina por el premio a la Mejor Afición del 2022 en el FIFA The Best

El fanático de Arabia Saudita Abdullah Al Salmi , quien recorrió 1600 kilómetros durante 55 días por el desierto rumbo a Doha. “Caminó 55 días por el desierto saudí para llegar a Qatar y animar a su selección en la Copa Mundial. Unió sus dos pasiones, senderismo y fútbol, para realizar esta ambiciosa aventura: recorrer a pie 1600 km por el desierto desde Yeda” , explicaron.

, quien recorrió 1600 kilómetros durante 55 días por el desierto rumbo a Doha. , explicaron. La afición de Japón, por haber limpiado las tribunas de cada estadio luego de cada encuentro. “Los seguidores japoneses se han ganado el respeto de todos por su tradición de quedarse a limpiar las gradas después de los partidos de la Copa Mundial, así como por su intachable conducta durante todo el torneo”, esgrimieron en este caso.

Cómo votar a la hinchada de Argentina para el premio a la mejor afición del año en el The Best FIFA Fan Award

Iniciar sesión o regístrarse en FIFA.com. Seleccionar sus tres mejores en esta categoría. El que elijas como "número 1" será tomado como su primera opción. Presionar "enviar".

Así lo muestra el sitio web oficial de la FIFA.

Quiénes ganaron el premio a la mejor afición del año en el The Best FIFA