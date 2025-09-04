La formación de la Selección Argentina vs. Venezuela: baja de última hora y una sola duda

La posible formación de Scaloni para Argentina vs. Venezuela.

Lionel Scaloni tiene una baja de último momento en la Selección Argentina, por lo que deberá realizar un cambio obligadamente para recibir a Venezuela en el Estadio Monumental de River Plate. En la anteúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, Nicolás Tagliafico quedó fuera de la consideración por una leve molestia muscular. Por lo tanto, todo indica que Marcos Acuña ocupará su lugar como lateral izquierdo.

Por otro lado, la única incógnita del entrenador hasta el final será en la ofensiva. Con el capitán Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada confirmados, el cuarto hombre en dicho sector podría ser Franco Mastantuono o Nicolás Paz, aunque el mediocampista de Real Madrid tiene más chances de aparecer como titular.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias

De esta manera, los once del campeón del mundo y bicampeón de América en el Monumental serían Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes; Lionel Messi, Franco Mastantuono o "Nico" Paz, Thiago Almada; y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni. Así, el esquema táctico mutaría del 4-3-3 habitual al 4-3-2-1, sin la presencia de Giovani Lo Celso en la mitad de la cancha pese a lo que se había especulado en el comienzo de esta semana.

Messi, siempre titular en la Argentina de Scaloni.

Argentina vs. Venezuela: hora, TV en vivo y streaming online

Torneo: Eliminatorias Sudamericanas 2026 (Fecha 17).

Eliminatorias Sudamericanas 2026 (Fecha 17). Fecha: Jueves 4 de septiembre de 2025.

Jueves 4 de septiembre de 2025. Horario: 20:30 horas (Argentina).

20:30 horas (Argentina). Estadio: Estadio Monumental.

Estadio Monumental. Árbitro principal: Piero Maza (Chile).

Piero Maza (Chile). Transmisión: TyC Sports, Telefe.

TyC Sports, Telefe. Streaming: TyC Sports Play, MiTelefe, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

Scaloni elogió el nivel de Venezuela

En la conferencia de prensa previa al encuentro, en la sala del predio de Ezeiza, el director técnico de 47 años manifestó que se trata de "un rival incómodo, difícil, que con el Bocha (Fernando Batista, el DT argentino) ha sacado muy buenos resultados". Al mismo tiempo, opinó que "están a las puertas de poder jugar un Mundial y eso para ellos podría ser algo histórico, se juegan mucho mañana y eso hace que sea un partido lindo de ver".

"Nosotros lo conocemos (a Batista) y lo apreciamos. Es un equipo muy estructurado que tiene su manera de jugar, que tiene un gran centrodelantero que ha jugado en niveles muy altos y basa su juego en él", insistió el santafesino. Y concluyó que "tiene buenos extremos, juega bien con el sello del Bocha y están muy cerca del Mundial, eso hace que sea especial".