La emoción de Enzo Fernández por el nene hincha argentino: "Fue como verme"

La emoción de Enzo Fernández por la presencia del niño José, hincha de la Selección Argentina. La publicación del ex River tras la goleada 7-0 a Curazao en el amistoso en Santiago del Estero.

Enzo Fernández demostró toda su emoción por la presencia del niño José Antonio Andrada, el hincha de la Selección Argentina que se hizo viral en las redes sociales luego del título obtenido en el Mundial de Qatar 2022. El nene estuvo habló durante el homenaje de la Conmebol a los campeones en su sede en Luque, Paraguay, en la previa al duelo con los caribeños en Santiago del Estero.

Una vez concretado el triunfo por 7-0 de "La Albiceleste" con un golazo del mediocampista surgido en River, el jugador de Chelsea de Inglaterra se mostró conmovido por lo todo lo que vivió en los últimos días. Más allá de las victorias en los dos partidos y de la fiesta íntima junto con sus compañeros, lo que más impactó al volante fueron las distinciones recibidas por la conquista en la Copa del Mundo en Doha.

Enzo Fernández, emocionado por el pequeño hincha José: "Fue como verme parado ahí"

Con varias imágenes de lo sucedido esta semana en su país natal, el futbolista publicó en sus cuentas oficiales de Twitter e Instagram: "Que esta historia nunca termine!!! Necesito hacer un pequeño repaso de estos últimos días porque no puedo parar de sorprenderme, cada segundo queda grabado para siempre". Allí mismo, aprovechó para "agradecer a la Conmebol" y amplió: "No sólo por el reconocimiento de ayer, sino por traer a José, que fue como verme parado ahí. Se me vino todo encima, una mezcla de sensaciones que eran más fuertes que yo".

Igualmente, el ex Defensa y Justicia y Benfica de Portugal recordó que "todo siguió" y detalló: "Videos, aplausos, premios y ayer el partido, que la gente nos vuelve a hacer sentir todo su amor y cariño". "Se me explota el pecho de felicidad!! No alcanza un ´gracias´ y sobran las palabras!! Vamos Argentina! Siempre juntos!", completó quien fue elegido como el mejor jugador joven (21 años o menos) en Qatar 2022.

Quién es y qué dijo José Andrada, el hincha que emocionó a Enzo Fernández

Se trata de un niño salteño de doce años que subió al escenario que montó la Conmebol en Luque para homenajear a los campeones del mundo y sus palabras hicieron lagrimear a Lionel Messi y a Lionel Scaloni, entre otros. Luego de haberse hecho viral por sus enérgicos festejos por las victorias de "La Scaloneta" en Qatar, el nene recordó a su pequeño pueblo natal Embarcación y les agradeció a los futbolistas por haberlo hecho tan feliz.

“Es un orgullo estar con el mejor equipo del universo. Soy de Salta y mi pueblo se llama Embarcación, es un pueblo armado con gente que iba llegando con el tren con empleados ferroviarios", comenzó el joven. Mientras miraba a los jugadores, los llenó de elogios: "Son unos grosos, grandes, cracks, y en mi vida me llevaré guardado esto”.

"Quiero darle un saludo grande a todo el cuerpo técnico, a toda la Conmebol, al maestro Scaloni, al ´Dibu´ (Emiliano Martínez), a Messi. No nombro a todos porque podría estar todo el día", insistió Andrada. "Yo estoy agradecido, muy contento. Feliz de estar acá al frente de los campeones del mundo, el mejor equipo que existe en el mundo", profundizó. "Quisiera agradecerle a todo el equipo por habernos dado la victoria, la Copa América y la Copa del Mundo", sentenció José.