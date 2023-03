La curiosa reacción de Scaloni cuando le preguntaron por Messi: "No corresponde"

La curiosa reacción de Lionel Scaloni cuando le preguntaron por el futuro de Lionel Messi en la conferencia de prensa. La opinión del DT tras el 7-0 a Curazao en el amistoso.

La reacción de Lionel Scaloni cuando le preguntaron por el futuro de Lionel Messi fue contundente, una vez terminado el amistoso que la Selección Argentina le ganó por 7-0 a Curazao en Santiago del Estero. El entrenador se refirió al panorama en la carrera del crack de PSG, que el 24 de junio de 2023 cumplirá 36 años.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro en el Estadio Único Madre de Ciudades, una de las preguntas para el director técnico de 44 años fue acerca del capitán de "La Albiceleste". En plena negociación del futbolista con París Saint-Germain más los sondeos desde Barcelona, Inter de Italia y Estados Unidos, el DT sostuvo que "no corresponde" que opine acerca de la trayectoria de su mejor jugador.

La reacción de Scaloni acerca del futuro de Messi: "No estoy en su cabeza"

Consultado po la decisión que deberá tomar el rosarino en el mercado de pases de junio próximo, el DT se sorprendió, abrió los brazos y se sinceró: "No estoy en su cabeza, no sé lo que piensa... No sé lo que va a hacer, no corresponde". "Lo que quiero es que juegue, que esté en una cancha, que sea feliz. Me gustaría que siga jugando", profundizó. Además, el santafesino se expresó con relación a los 102 goles del astro con esta camiseta: "Espero que sean más. Merece todo el reconocimiento. Está bueno que haya sido en el suelo argentino y eso tiene un valor especial también".

Scaloni analizó los amistosos de la Selección Argentina: "No nos relajamos"

Con respecto a la celebración del campeonato del mundo con los hinchas, el entrenador reconoció que fue complicado concentrarse en el encuentro y aseveró que "es difícil explicar que está bueno festejar, pero que había que preparar el partido". También resaltó que "se vio que los chicos querían competir y es lo más importante de cara a lo que viene" porque "es algo histórico, que pasa muy poco, y no se para de festejar".

"De nuestra parte, pensamos en lo deportivo. La pelota corre y hay que seguir", recalcó el DT. De paso, aclaró que "el objetivo es siempre el mismo: competir y no relajar nunca. Que los chicos que vengan no se relajen". De cara al futuro, anunció: "Estamos analizando a los jugadores, siguiendo objetivamente lo que creemos que nos puede faltar, tenemos un abanico grande". "Vinieron 34 futbolistas, eso da la pauta de que tenemos dónde elegir. No nos relajamos. Si tienen que venir otros, vendrán. La base está y seguirá estando, pero depende de ellos, de que no se relajen. No son partidos fáciles de jugar estos", admitió.

Messi y Scaloni, cada vez mejor juntos en la Selección Argentina.

Scaloni elogió a Giovani Lo Celso y Nicolás González

Por último, el estratega valoró a los dos futbolistas que no pudieron estar en el Mundial de Qatar 2022 por las lesiones y recordó que "todos saben que estaban en la lista si no hubiera pasado nada. Son dos jugadores importantes, han estado en todo el ciclo...". "Más allá de que son fesejos por la obtención del título, optamos por que jueguen porque creemos que nos pueden aportar. Nos aportan un montón de cosas, van a ser importantes", remató.