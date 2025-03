La casas de apuestas irrumpieron en la TV Pública durante el partido de la Selección Argentina

Uno de los temas más potentes de los últimos años y que avanza sobre los jóvenes pasa por el tema de las apuestas online. Según relevamientos, uno de cada cuatro jóvenes -solo- de la Ciudad de Buenos Aires apostó, al menos, una vez. En este punto, en el deporte en general, pero en el fútbol particular la idea de apostar empieza a crecer y a convertirse en un flagelo. En este punto, las casas de apuestas no solo se convirtieron en sponsors de Selecciones nacionales sino que también desde los últimos partidos, a la actualidad, siguen ganando terreno incluso con límites cada vez más complicados. Ahora ya no solo a través de transmisiones en canales de aire, sino también mucho peor en el canal oficial.

La transmisión de los partidos de la Selección Argentina por la Televisión Pública fue un tema que tuvo idas y vueltas desde la asunción de Javier Milei como mandatario del país. En el reconto de los problemas incluyó la posibilidad de que, en algunos partidos, el conjunto argentino no sea transmitido a varias provincias. De hecho, en la previa de la Copa América una de las grandes dudas era sobre si los partidos de la Selección iban a ser transmitidos por la Televisión Pública, tal cual sostenía la ley 25.342 aprobada en el año 2000. No obstante, el Gobierno encontró un mecanismo especial para garantizar el cumplimiento: la transmisión en duplex a través de una señal de DirecTv Sports. De esta forma, no tuvo control de calidad en los contenidos, tal cual contó El Destape y, por eso, se retransmitieron las publicidades de casas de apuestas. Ahora, esta situación fue diferente.

A diferencia de lo que pasó en otras transmisiones, en esta ocasión -particularmente- en el partido de Argentina y Brasil se dio una situación llamativa. En la previa del partido, la Televisión Pública promocionó la casa de apuestas Bet Warrior de manera nativa. Es decir, uno de los presentadores que estaban en la previa del partido con móviles en vio desde la cancha de River, a las 19:59, presentaron una publicidad de Bet Warrior en la cual llamaban a apostar al público. El horario, entre otras cosas, es importante remarcar que la presentación estuvo en el horario de protección al menor y a través de un medio público. Al respecto, Horacio Lutzky, exsubdirector de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos de la Defensoría del Público en charla con El Destape aseguró que existe "una gravedad particular" con que se publicite una casa de apuestas en un canal público. "La salud especialmente de niños, niñas y adolescentes es lo más importante. Ellos son vulnerables a este tipo de mensajes y los medios públicos tienen justamente como objetivo ser interés publico. No comercial. De hecho se fundamente en la creación y sostenimiento por el interés público, entonces es doblemente grave esta situación porque es hay una responsabilidad social porque es mucho mayor cuando es un medio administrado por el Estado".

Por otro lado, vale decir que esta situación se dio en la Televisión Pública y en plena transmisión del fútbol argentino. De hecho, Ibope reveló que hubo 50,2 puntos de rating en total con respecto a la Selección Nacional. De los cuales, la Tv Pública alcanzó 6,51 puntos de rating y eso significa uno de los grandes niveles de espectadores en el año.

Anteriormente, en la Copa América se pudieron contabilizar ocho publicidades a lo largo del primer partido ante Canadá y la misma cantidad ante Chile. Entre todas ellas un comentario locutado y placas que aparecían durante el encuentro. Las publicidades, en este punto, eran de dos casas de apuestas en particular: Betano y BetWarrior. La segunda de ellas, vale decir, es sponsor oficial de la Selección Argentina, pero lo llamativo en este caso es que en los dos encuentros no hubo control de la Televisión Pública por ser en espejo con DirecTV Sports que no tiene las mismas responsabilidad -lógicamente- que una televisión estatal. Ahora, con esta situación, el control de las publicidades de la casa de apuestas volvió a mostrar fallas en pleno horario de protección al menor.