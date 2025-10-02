Gerónimo Rulli con el Olympique de Marsella.

El arquero Gerónimo Rulli es uno de los mejores en su puesto surgidos de Argentina en la actualidad. El arquero surgido de Estudiantes de La Plata atraviesa un gran presente, como referente indiscutible de Olympique de Marsella, un grande de Francia donde comparte plantel con Leonardo Balerdi y con el que le toca disputar la UEFA Champions League.

Un golero con gran reflejos y capacidades, lo que le permitieron consolidarse en el fútbol europeo. Con momentos de gloria, como lo fue su actuación en la final de la UEFA Europa League con el Villarreal, con el que tras una histórica definición por penales frente al Manchester United en Polonia, logró consagrarse campeón en 2021 por primera vez para el club. Y con la consagración en el Mundial 2022 con la Selección Argentina como punto más alto, donde fue tercer arquero.

Cuánto mide Gerónimo Rulli

Rulli mide 1,89 metro. Una buena altura para ser arquero.

En qué clubes jugó Gerónimo Rulli

Gerónimo Rulli con el Dibu Martínez, compañeros de Selección Argentina.

Estudiantes de La Plata (Argentina):

Debutó en primera división en 2013 y se destacó rápidamente, llegando a conseguir un récord de imbatibilidad para el club.

Real Sociedad (España):

Fue traspasado a este club en 2014 y permaneció allí durante cinco años.

Montpellier (Francia):

Después de su etapa en la Real Sociedad, fichó por el club francés en 2019.

Villarreal (España):

En plena pandemia, fichó por el equipo español, donde ganó la Europa League 2020/21 de manera histórica en una tanda de penales.

Ajax (Países Bajos):

Dejó el Villarreal en 2023 para unirse al Ajax, donde jugó durante dos temporadas.

Olympique de Marsella (Francia):

En agosto de 2024, el arquero argentino fue anunciado como nuevo refuerzo del club francés, regresando a la Ligue 1 después de su paso por Montpellier.

Gerónimo Rulli en la Selección Argentina

En 2016 fue incluido en la lista final para disputar los Juegos Olímpicos. En el torneo fue titular en tres partidos dónde recibió cuatro goles. Por su parte, en 2024 fue convocado nuevamente para formar parte del plantel que participa de los Juegos Olímpicos de París 2024, esta vez Javier Mascherano lo alineó como arquero titular. En el primer partido frente a la selección de fútbol de Marruecos recibió dos goles.

En 2015 fue convocado por primera vez por Gerardo "Tata" Martino para los encuentros frente a El Salvador y Ecuador, aunque no sumó minutos. En 2018 se dio su debut en un amistoso frente a Guatemala con victoria 3-0. Con un rol alternativo, fue campeón del mundo en Qatar 2022. También fue parte de la convocatoria como segundo arquero a la Copa América 2024, siendo parte del seleccionado campeón y consiguiendo su tercer título con la Selección de fútbol de Argentina.