Juega en Europa, sueña con Boca y Scaloni lo quiere en la Selección Argentina

Lionel Scaloni sigue de cerca los pasos de un futbolista que juega en Europa y que sueña con jugar en Boca. Quién es el nuevo "tapado" de la Selección Argentina.

La Selección Argentina de fútbol se ha nutrido de jugadores casi desconocidos para el público en general en este último tiempo, en especial desde que Lionel Scaloni se hizo cargo de la dirección técnica después del fracaso en el Mundial de Rusia 2018. Por estas horas, trascendió la información de que puede llegar a haber otro "tapado" en "La Scaloneta".

Se trata de Lautaro Marco Spatz, zaguero de 20 años de Cádiz (España). El joven ha sido seguido de cerca no solamente por el entrenador de "La Albiceleste" sino también por el staff que lo acompaña y por el departamento de scouting (captadores de talentos) que comanda Juan Martín Tassi. Tal vez sea el siguiente en la lista de apuestas de Scaloni para continuar con la tendencia que comenzaron Matías Soulé, Luka Romero, Alejandro Garnacho, Nicolás Paz y Tiago Geralnik.

Quién es Lautaro Spatz, el nuevo "tapado" de la Selección Argentina

Nacido el 19 de octubre de 2001 en Buenos Aires, es un central de 1.84 mts. y 80 kilos que se afianzó en Cádiz de la Primera División de España durante la última temporada: suele utilizar el número 5 en la camiseta, sus principales virtudes son el juego aéreo y la velocidad para los cruces en la última línea.

En la campaña más reciente, Spatz disputó 27 partidos, mientras que ya acumula 47 en su corta carrera entre todas las competencias. Todavía sin goles anotados, intentará sostenerse en LaLiga en esta temporada 2022-2023, objetivo que consiguió con lo justo en la 2021-2022. Representado por la agencia ICM Stellar Sports, tiene contrato con Cádiz hasta el 30 de junio de 2023.

Lautaro Spatz, el posible nuevo "tapado" de la Selección Argentina.

Spatz vive en España desde los 7 años, cuando llegó a la ciudad de Málaga, y ya reveló en la entrevista con TyC Sports que es fanático del "Xeneize". "Si me llaman de Boca, vuelvo a Argentina", reconoció. "Me llamaron desde la AFA, te contactan más que nada para realizar un seguimiento sobre cómo andas y decirte que te siguen. Juan Martín Tassi es el que se encarga de eso. Fue una gran emoción la primera vez que me llamaron, a mi vieja fue la primera que le conté", añadió el protagonista.

Además, el jugador aclaró que si bien tiene la nacionalidad italiana, ascendencia alemana y vive en España, ya se decidió por "La Scaloneta": "Más vale que la prioridad es Argentina, yo más que nada me siento argentino y no tendría ninguna duda si se presenta la oportunidad". Luego de un paso por Elche, el defensor recaló en Cádiz en 2018 y se fue afianzando en el segundo equipo de dicho club hasta escalar hacia el plantel profesional.

Spatz es bisnieto de un ídolo de Boca

El futbolista ya viene con raíces "Xeneizes" desde sus antepasados: su bisabuelo fue Alfredo Garasini, quien debutó con la camiseta del club de La Ribera en 1916 y vistió esos colores durante casi toda su trayectoria hasta que se retiró en 1926. Su etapa en Boca estuvo repleta de gloria: cinco títulos locales, tres Copa Ibarguren, dos Copa Competencia, una Copa de Honor y una Copa Estímulo. Además, fue el máximo goleador del fútbol argentino en 1919. Hasta tuvo el privilegio de jugar en la Selección Argentina y ganar la Copa América 1925.

Garasini integró el plantel que realizó la histórica gira por Europa en 1925, en la que el club jugó una serie de partidos amistosos convirtiéndose así en el primer conjunto nacional en competir allí. Además, fue entrenador de Boca entre 1943 y 1945, ciclo en el que obtuvo otras dos estrellas. Ya como asistente técnico, Garasini murió el 6 de enero de 1950 en la ciudad de Santa Fe.

Para graficar su fanatismo por "El Xeneize", Spatz le dijo a TyC Sports: "En la final de Madrid con River, yo ese día jugaba un partido en Cádiz. Mi hermano mayor vive en Madrid y fue directo, el mediano fue un día antes desde Málaga y yo, apenas terminó el partido, fui hasta Sevilla, alguien me acercó, y desde ahí rápido agarré el avión a Madrid".

"Llegué media hora antes del partido a la ciudad, me tomé un taxi hasta el centro y, como estaban todas las calles llenas de gente, tuve que correr hasta el estadio para juntarme con mis hermanos. Llegamos dos minutos antes de que empezara el partido", amplió el zaguero con relación a la Copa Libertadores en diciembre de 2018. También detalló: "En la previa estaba re ilusionado, también porque suponía el reencuentro con mis hermanos, que llevaba varios meses sin verlos". Por último, recordó que "el post partido fue una tristeza total".