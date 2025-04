Garnacho no levanta: el argentino recibió otro golpe en Machester United

Alejandro Garnacho sufrió otro golpe en Manchester United, tras otra actuación floja en Premier League.

El Manchester United volvió a recibir otro golpe por la Premier League, con presencia de un jugador de la Selección Argentina. En la derrota por 1 a 0 ante Nottingham Forest, Alejandro Garnacho jugó los 90 minutos y alargó su sequía sin convertir goles por la liga inglesa, torneo en el que su equipo demabula en la parte baja de la tabla.

En el estadio City Ground, el conjunto dirigido por el portugués Rubén Amorim volvió a dejar otra pálida imagen como lo viene haciendo desde el comienzo de la temporada. Luego de la victoria ante Leicester City la fecha pasada, los "Red Devils" mostraron incapacidad para generar peligro y cayeron ante los terceros del campeonato, una de las sorpresas de Inglaterra.

Garnacho, que no había sido convocado por Lionel Scaloni para la doble fecha FIFA por bajo nivel, intentó desnivelar por los costados cada vez que tuvo la chance, pero chocó ante una defensa sólida que le dio siempre poco espacio. Si bien recibió una amarilla a los 66 minutos, el DT lo dejó en el campo de juego y fue uno de los pocos que buscó rebeldía en la zona de ataque.

Sin embargo, el "United" fue pura impotencia y, con esta derrota, quedó 13° en la tabla. garnacho, por su parte, sumó otro encuentro sin hacer goles, en una temporada en la que lleva 4 tantos y una asistencia en 28 partidos disputados, estadísticas bajas teniendo en cuenta lo que se esperaba de él.

Los números de Alejandro Garnacho en Manchester United

Partidos: 131.

Goles: 24.

Asistencias: 17.

El triste mensaje de Garnacho tras quedar fuera de la Selección Argentina

Alejandro Garnacho dejó un triste mensaje desde Manchester United de Inglaterra, tras haber quedado afuera de la Selección Argentina de Lionel Scaloni. El extremo de 20 años anotó un gol y tuvo un gran partido en la victoria por 3-0 como visitante frente a Leicester por la Premier League. Sin embargo, el entrenador de la "Albiceleste" no lo incluyó en la lista pese a las bajas de Lionel Messi y Paulo Dybala a ultimo momento por sus respectivas lesiones. En esa posición, el estratega apenas cuenta con Nicolás González, aunque también lo pueden hacer Thiago Almada, Benjamín Domínguez, Giuliano Simeone y Ángel Correa.

A través de su cuenta oficial de Instagram (@garnacho7), el atacante nacido en Madrid les confirmó a sus casi doce millones de seguidores que se siente apenado por no figurar en la nómina del campeón del mundo. Allí publicó una historia con una imagen propia sentado sobre un cartel de publicidad mirando hacia abajo en su último encuentro. De hecho, prefirió postear esa storie y no una de él festejando porque hizo un tanto luego de mucho tiempo y el equipo dirigido por el portugués Ruben Amorim ganó fuera de Old Trafford.