Gareca puso la cara tras el empate de Chile y fue atacado por periodistas: "Es demasiado"

Ricardo Gareca fue apuntado por periodistas luego de que Chile quedara último en Eliminatorias Sudamericanas.

Luego del empate de Chile ante Ecuador por Eliminatorias Sudamericanas, el entrenador del seleccionado trasandino, Ricardo Gareca, dio la cara por el rendimiento de su equipo y recibió un duro ataque de periodistas. "La Roja", que no clasificó a las dos Copas del Mundo anteriores, quedó último en la tabla de posiciones y necesitará un milagro para estar en el Mundial 2026.

Los resultados del seleccionado chileno en las actuales eliminatorias no parecen una casualidad. Después de haber obtenido dos Copa América consecutivas, el combinado nacional entró en una crisis de recambio que lo llevó a no estar ni en Rusia 2018 ni en Qatar 2022, y parece no tener fin. Gareca, que asumió como DT en 2024, intentó recordar de dónde viene el seleccionado, pero los periodistas no le perdonaron su franqueza.

"Si yo fuera el problema, Chile habría clasificado a todos los Mundiales. Si agarro el equipo cuarto o quinto, no sé, pasaría a ser un problema. Yo lo reconozco, pero Chile está en una situación como lo recibí. Hay que ver cómo termina esta clasificatoria. Chile no ha levantado", comenzó diciendo el "Tigre" en conferencia de prensa, minutos después de la igualdad en Santiago de Chile.

Incluso, el exentrenador de Vélez y Perú no le escapó a la responsabilidad que él tiene como conductor ante los malos resultados. "El máximo responsable soy yo, no sé qué autocrítica quieren que haga. Sin lugar a dudas, habrán cosas que no se han hecho bien, eso será motivo de un análisis propio, no pongo excusas, las autocríticas se hacen de forma personal”, expresó.

Más allá de hacerse cargo del momento, algunos periodistas chilenos no tomaron a bien las palabras de Gareca ante los micrófonos y lo ciriticaron si vueltas. Uno de esos episodios ocurrió en el programa Todos Somos Técnicos, emitido por TNT Sports. Allí, el conductor Manuel de Tezanos Pinto estalló de furia contra e DT: "Después de este papelón, Pablo Milad (presidente de la Federación de Chile) tendrá un plan para pagarle el contrato. Lo que acabamos de escuchar es una locura. Esto es un papelón".

Luego, el cronista continuó con fiereza apuntando a Gareca por los malos resultados y su argumentación en conferencia de prensa: "He visto conferencias de prensa de gente descarada, pero este señor es un fresco, un flojo. Esto es demasiado. Pareciera que estuviéramos en una inquisición con Pep Guardiola después de ganar la Champions”.

Para finalizar, el periodista que tuvo un paso por Fox Sports en Argentina, remarcó con el acompañamiento del panel del pograma: "Yo entiendo que no hay plata. Que es caro, que se cometió un error. Pero este señor no puede dirigir los próximos partidos de la selección de Chile".

El consuelo de Scaloni a un periodista brasileño: "Volverán"

La última pregunta de la conferencia de prensa fue de un cronista del país vecino, a quien el DT del Seleccionado albiceleste tranquilizó: "Tengo un montón de amigos brasileños, he jugado con un montón... Brasil va a ser Brasil siempre, es un momento de dificultad, pero tiene una gran historia y volverán". Incluso, remarcó que "hay que atravesar el momento, tienen una cultura futbolística envidiable. ¿Quién no ha visto esos equipos de Brasil con grandes jugadores? Tienen a la gente que ama el fútbol. Están compitiendo...". Y sentenció: "Volverán, espero que contra Argentina no, pero volverán. Si es que se fueron, que para mí no se fueron, están compitiendo. Yo soy un fan del fútbol brasileño, será un momento para levantarse".

