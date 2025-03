La frase de Gareca sobre Loyola que impactó fuerte en Independiente: "Inquietud"

La frase de Gareca sobre Loyola que impactó fuerte en Independiente

El volante chileno Felipe Loyola se convirtió en una pieza fundamental de Independiente desde su arribo al club en 2024 y hoy es una de las figuras del plantel que dirige Julio Vaccari. Por este motivo, Ricardo Gareca lo citó nuevamente al seleccionado trasandino para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. De hecho, el propio "Tigre" habló en conferencia de prensa sobre el futbolista y lanzó una frase que impactó en el "Rojo" de Avellaneda.

Lo cierto es que el seleccionado comandado por el técnico argentino no atraviesa su mejor momento en el clasificatorio y está a cuatro puntos de Bolivia, que hoy se metería en el Repechaje. Por ello, será fundamental para ellos conseguir los 6 puntos en estos encuentros contra Paraguay en condición de visitante y ante Ecuador como locales. Loyola se perfila para estar desde el arranque, pero la duda del experimentado entrenador pasa por la posición en la que le dará lugar.

La frase de Ricardo Gareca sobre Felipe Loyola en Independiente

"No va a tener problemas en adaptarse donde lo utilices. Independiente lo llevó como lateral y terminó jugando como mediocampista y muy bien. Está muy bien. Creo que siempre nos ha gustado tener jugadores que se puedan desenvolver en distintas posiciones, esta es una posibilidad para él también. Tranquilamente se puede adaptar nuevamente de lateral sin perjudicarle el rendimiento en su club", esbozó Gareca en conferencia de prensa refiriéndose puntualmente a la posición del futbolista trasandino en el verde césped.

A su vez, reveló que sin dudas la incógnita de dónde jugará Loyola sí significa un problema: "Siempre tienen la posibilidad de hablar conmigo. No acostumbro a tomar decisiones en las que no me ponga de acuerdo con el jugador porque no me gusta someterlo a un riesgo, exponerlo o someterlo. No voy a hacer algo sin consultar, por lo menos en cuanto a esta inquietud generalizada que no es solamente de ustedes, sino también lo vemos con una gran producción en la mitad de la cancha y de pronto tener que volcarlo de lateral también me da una inquietud a mí, por eso es necesario un diálogo y que tenga una comodidad".

Felipe Loyola, elogiado por Ricardo Gareca por su nivel en Independiente

Los números de Felipe Loyola con la camiseta de Independiente