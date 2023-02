Enzo Fernández habló sobre la polémica de su pase al Chelsea: "Nada que ver conmigo"

El volante campeón del mundo con Argentina habló de las presiones por ser el jugador más caro en la historia de la Premier League.

Enzo Fernández habló el pasado viernes sobre la polémica que se generó por el monto de su transferencia al Chelsea. Además, el volante campeón del mundo con la Selección Argentina detalló cómo vivió las largas negociaciones para llegar al equipo de la Premier League.

El fichaje de Enzo al Chelsea por más de 120 millones de euros hacia el dueño de su ficha mayoritaria, Benfica, generó polémica y comentarios de varias figuras reconocidas del fútbol inglés por la desorbitante suma pagada por un mediocampista de sólo 21 años. Ya asentado en el equipo de Graham Potter, Enzo reveló sus sensaciones por ser uno de los fichajes más caros de la historia.

Qué dijo Enzo Fernández sobre la histórica transferencia al Chelsea

En una entrevista con el medio británico The Times, Enzo intentó alejarse de las altas expectativas que hay puestas en él tras la impactante suma por la que fue adquirido: “La cantidad de dinero que se paga no tiene nada que ver conmigo. Mi trabajo es salir al campo y dar lo mejor de mí en todo momento”.

Las negociaciones entre el Chelsea y Benfica estuvieron en peligro de caerse. Sobre aquellos momentos de incerditumbre, Fernández comentó: "Fue un momento estresante. Los nervios se hacían sentir a medida que se acercaban las horas finales, pero tenía que mantener la calma y concentrarme en mi fútbol. Se estaban filtrando muchas cosas a la prensa que tal vez no se parecían a lo que realmente estaba sucediendo. Sé con certeza que no me perdí ninguna sesión de entrenamiento. Sé que todas las negociaciones se realizaron entre los clubes. Seguí adelante, mantuve la cabeza baja y seguí entrenando”.

Sobre el motivo de su llegada a los "Blues", expresó: "Chelsea mostró interés en mí a través de mi representante antes de la Copa del Mundo. Fue el equipo que hizo todo lo posible para ficharme. Estaba muy feliz de tener la confianza de un club como el Chelsea. Sé que es un club que, tradicionalmente, en los últimos años ha estado peleando en todos los frentes por ganar copas, siempre metido en los tramos finales de Champions, y un club con mentalidad ganadora”.

Enzo Fernández y su sueño de jugar con Lionel Messi

Enzo cumplió el sueño de su vida al jugar con Messi.

Enzo jugó los siete encuentros del Mundial de Qatar, donde adempas de cumplir el sueño de levantar la copa, destacó qué sintió al compartir cancha con Lionel Messi: “Me sentí muy consciente de que estuvo conmigo todo el camino, dándome mucho apoyo moral. Era un sueño, mi sueño más grande en realidad, jugar con él. Para luego seguir en ese equipo y ganar la Copa del Mundo, es casi como si Dios me hubiera dado un gran regalo”, declaró sobre el “mejor de todos los tiempos”.

Para finalizar, el exjugador de River Plate reconoció que, pese a los títulos que logró a tan corta edad, aún tiene cosas para evolucionar: "Sé que todavía soy joven y necesito seguir aprendiendo, pero en el futuro quiero demostrar realmente que soy un líder en el grupo tanto dentro como fuera de la cancha”.