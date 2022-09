El sufrimiento de Rodrigo De Paul por el Mundial de Qatar: "Mucha presión, ansiedad"

El futbolista del Atlético de Madrid habló de la presión que sufre de cara a la Copa del Mundo y también de su relación con Lionel Messi.

Uno de los mejores jugadores de la actualidad y, uno de los pilares de la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni, Rodrigo De Paul rompió el silencio y, en medio de su mediatización, el delantero también habló -un poco- sobre el fútbol y de las expectativas que tiene para este año.

El futbolista del Atlético de Madrid habló de la presión que sufre de cara a la Copa del Mundo y, en una entrevista con TyC Sports, añadió: "Siempre digo que no quiero que empiece, porque probablemente no lo disfrute. Es mucha presión, competencia, nerviosismo y ansiedad, es muy difícil". En este punto, también agregó que el intenta "todo este proceso, me gustaría que sea más, a veces me cuesta. Seguramente va a ser una locura. Uno vive muy concentrado y la crítica puede ser a veces hasta dañina".

Con respecto a cómo puede salir de cara a los próximos meses, De Paul hizo hincapié en que disfruta la previa de los partidos y semana de entrenamiento: "Eso llevado a un Mundial, la competición más importante y por la que uno siempre sueña, sé que me va a costar mucho, todo". Con respecto al cuerpo técnico, el exfutbolista de Racing aseguró: "El cuerpo técnico ya nos conoce muchísimo, jugar o no a esta hora no creo que cambie mucho. La idea y la base de estos cuatro años Lionel Scaloni la tiene".

En este sentido, De Paul también habló de las diferencias entre las selecciones europeas y sudamericanas. "Estamos muy seguros del equipo que tenemos. Enfrentamos a todos equipos que en su mayoría juegan afuera y hemos competido. Llevamos más de 30 partidos sin perder", lanzó. En este sentido, agregó que "Con esta camiseta siempre tenés un plus para dar. Es bueno e importante sentirlo así. A mí me pasa hoy porque siento mucha confianza. Salgo a la cancha y siento que nos va a ir bien, tengo una relación espectacular con todos".

En este sentido, por otro lado añadió: "Me siento tan cómodo como en casa y eso hace que se transmita dentro de la cancha. Siempre voy a dar todo lo que tenga porque soy un agradecido de haber nacido en Argentina. Me hicieron vivir los momentos más especulares de mi vida. La final de Brasil no la voy a superar nunca más". Con respecto a los retos de Lionel Scaloni agregó: "Después a Nico (Otamendi), Lea (Paredes), al Cuti (Romero) y a mí siempre nos caga un poco a pedos el técnico porque en la Copa del Mundo tenés que tener mucho cuidado con las amarillas. Dejar a tu equipo hoy en día con 10 es muy difícil. Tenemos que saber controlarnos".